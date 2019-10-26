【Nike Air Jordan】AJ 1新技術「FlyEase」　不用再費時綁鞋帶？

穿球鞋時總要端下去綁鞋帶，鞋子才穿的牢？這件事在 Nike Air Jordan 1 上可能存在已久，但現在，AJ1 也是一雙好穿脫、單手就能完成的鞋子了。

Air Jordan 1 將導入了無鞋帶 FlyEase 技術

Nike 在幾天前於官網宣布了這個消息，將在大家熟悉的 AJ1 上導入「FlyEase」技術。這個技術 2015 年就存在了，用意是讓任何人都可以輕鬆地穿脫鞋子，而且還要很牢固才行。

▼▼大家熟悉的 Air Jordan 1 長這樣：▼▼

大家熟悉的 Air Jordan 1 （IG@macorick_star）

這也是 Nike 第一次在 Jordan 鞋款上導入這項技術。

▼▼採用 FlyEase 技術的 AJ1，在外觀上乍看感受不出差異：▼▼

+ 9 + 8 + 7

▼▼除此之外，還有一個拉鍊可以方便快速穿脫：▼▼

Nike 為何要開發 FlyEase 技術？

對大多數的用戶來說，這雙鞋可能就只是好穿脫而已；但對於身障者而言，擁有的意義可能更大。

在 2012 年，美國一位學生 Matthew Walzer 寫信向 Nike 執行長 Mark Parker 表示，Nike 能否為他開發一雙「不用父母幫忙綁鞋帶」的運動鞋；他表示，他一直是 Nike 籃球鞋的愛好者，因為他只能穿這種擁有腳踝支撐才能走路的鞋子，但到了 16 歲，他還是得靠父母幫助才能綁好鞋帶，這讓他非常沮喪。

在這位高中生的號召下，Nike 便開發了一雙可以單手穿脫的鞋子，這也是 FlyEase 這項技術的由來。

▼▼ Matthew Walzer 與 Nike 設計師 Tobie Hatfield的合照▼▼

（Nike官網圖片）

▼▼ Matthew Walzer 與 Lebron James 的合照▼▼

Good luck to @KingJames on your quest for 🏆 #4. No one flies with ease better than you. Also had to include a picture of the Lebron X Walzer’s because 🔥. #WalzerOnThePullTab. #FlyEaseMentality #Flyease #NikeLetter pic.twitter.com/7nvdkjKIqm — Matthew Walzer (@matthewwalzer24) 2018年6月1日

【本文獲「蘋果仁」授權轉載，原文：Air Jordan 1 不用綁鞋帶了！Nike 將發售首款搭載 FlyEase 技術的 AJ1】