HEAD PORTER轉生品牌RAMIDUS全面降臨　專門店座落原宿同一地址

所謂一雞死一雞鳴，這個世界從來就沒有話「無左邊個唔得」，當上年HEAD PORTER宣告將會結束經營之際，全世界潮流人欲哭無淚，誰不知一年就後，這個原宿經典袋牌，卻以RAMIDUS TOKYO的名義，全面翻生了！

RAMIDUS TOKYO的Logo。（RAMIDUS TOKYO）

新店座落在HEAD PORTER的原址。（RAMIDUS TOKYO）

其實自HEAD PORTER宣告結業之際，品牌就一直強調他們絕非永久消失，而是將會以另一個名字：RAMIDUS TOKYO再戰潮界，早前這個品牌就低調地於原宿開設專門店，地址更有趣是3-21-12 Jingumae Shibuya-ku, Tokyo 150-0001，即是昔日HEAD PORTER原宿本店的地址，而來到昨天RAMIDUS TOKYO更強勢宣告自家網店正式登場，方便全世界未能立即拜訪原宿店潮聖的人，仍然能夠立即體會到這個全新品牌的風采。

RAMIDUS TOKYO產品列表。（RAMIDUS TOKYO）

或許有人會覺得，既然由HEAD PORTER的設計隊團主理，那麼RAMIDUS TOKYO會否只不過是HEAD PORTER的「2.0」呢？的確RAMIDUS TOKYO注重簡潔以及實用性之餘，又滲透着濃厚的街頭風味，這種基調和大方面，形容它與HEAD PORTER可是一脈相承，然而認為兩者一模一樣的話，卻又全然不對，因為原因很簡單，就是RAMIDUS TOKYO的袋款都是全新設計，無論產品的輪廓還是物料，都是以往HEAD PORTER歷史中未曾出現過的，而HEAD PORTER最馳名世界的尼龍TANKER系列，也不會再出現在RAMIDUS TOKYO的產品列表之中。

「TYPE」系列。（RAMIDUS TOKYO）

LUBECK系列。（RAMIDUS TOKYO）

LUBECK系列其他袋子作品。（RAMIDUS TOKYO）

至於LUBECK則是一個主打輕鬆路線的包袋系列，偏好以鮮艷奪目的黃色、紅色作為主色，再於內部設計中採用三層尼龍色防撕裂的方式進行製作，輕巧耐用的啞光面料具有出色的防水性和耐用性之餘，又堅硬不易變形，絕對是性價比極高的袋款。而除了自家袋款外，RAMIDUS TOKYO也繼承了HEADPORTER的大方向，致力與其他品牌合作，開發各式各樣的聯乘系列，最新消息就是日本神級皮革製品單位WOLF'S HEAD合作，聯手打造WOLF’S HEAD× RAMIDUS皮革首飾，雖然定價應該高昂不菲，卻想必掀起瘋狂搶購潮，所以一言既之曰：RAMIDUS TOKYO這個名字，作為日系時裝愛好者的，現在務必要關注！