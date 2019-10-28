【Dior Essentials】全新提案的男裝系列　價錢雖貴但保值度最高

自Kim Jones入主了Dior Men之後，品牌風格迎來了天翻地覆之改變，然而，今次卻又筆鋒一轉，回歸簡約本物風。

Kim Jones時代的Dior極盡花枝招展。（hypebeast）

與Daniel Arsham合作的一系列單品極具藝術美感。（Dior）

較之Kris Van Assche長年領軍的時代，Kim Jones時代的明顯不同之處，就是令品牌風格花枝招展了許多，也策動了愈來愈的聯乘合作， Matthew Williams、空山基乃至最近期的Daniel Arsham等等，或將科幻的Sexy Robot、恐龍圖案，結合櫻花圖騰注入到衣服中去，或者將水泥石牆的破爛效果應用到男裝Saddle Bag之中，全部都是注目度極高的潮流單品，前衞至上的時裝精固然愛不惜手，但一般消費者卻欠缺把握駕馭它們，縱然覺得吸引，卻仍然卻步。

暗花Oblique羽絨褸。（Dior）

不過品牌最新推出的Dior Essentials系列，卻是低調男士們的福音，這個由Kim Jones提案的全新支線，以一系列經典男士服裝為基礎，卻又加入了點點Dior或者Kim Jones獨有的時尚氣息，務求以高級時裝的規格，打造出日常生活中實穿不過的男士衣服，例如主打作羽絨大褸，物料造工非但精良，更重要乃是以「暗花」形式，將Dior源遠流長的Oblique古典字樣圖案融入其中，文雅的古舊元素，遇上新潮機動的羽絨褸，如斯新與舊的完美結合，絕非時下一般街頭品牌「為潮流而去潮流」地瘋狂推出的羽絨服飾所能媲美。

以日本牛仔布製作的牛仔服飾。（Dior）

+ 2

環顧整個Dior Essentials亦可以留意到設計團隊對物料應用的異常執着，系列中每每以上等Poplin府綢（一種只會應用在名牌襯衣上的衣料）、Cashmere羊毛打造衣服，牛仔褲類單品就更加指定以日本牛仔布製造，褲管內部鑲邊Selvedge部份更細心地印上綿密的Dior Logo，將牛仔褲工藝發揮得極緻，也突顯了Kim Jones對日本文化的喜愛。

Dior Essentials的設計雖然低調，卻總能夠畫龍點睛地加入虛榮色彩。（Dior）

低調卻虛榮的Cap帽。（Dior）

此外，好些Dior Essentials的設計雖然低調，卻總能夠畫龍點睛地加入虛榮色彩，例如Sweater、Hoodie及Cap等Sporty風單品裏，Dior的字樣標記或招牌Christian Dior簡稱的「CD」Logo，均會以簡約的形式繡在胸前或帽子的邊緣之中，理念簡單鮮明，卻是足以著用一輩子的定番Item，完全不受潮流所限，因此縱然售價尊榮，卻仍然物有所值。