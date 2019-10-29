一個原本IG只有四百Followers的品牌　因為Bella Hadid水鬼升城隍

時下時裝世界，出色、優質卻又名不經傳或者卧虎藏龍的牌子，其實多的是，能夠上位與否，許多時都全賴運氣使然（當然閣下老豆如果本身就係Paul McCartney、Will Smith或者碧咸就另計吧！）例如一個來自賓夕法尼亞州的美國品牌，Axecents by Orah LeMaître，就是一個叫人羨慕妒嫉恨的故事，上星期仍然寂靜無名，今個星期卻因為Bella Hadid的著用，而一下子水鬼升城隍。

一經Bella Hadid著用，品牌迅即紅遍全球。（Getty Images）

AXECENTS MAP PACK S/S WORK SHIRT - KHAKI，盛惠$115美元。（Axecents by Orah LeMaître）

那麼Axecents by Orah LeMaître究竟又有何特別之處，能夠在成立短短一年間，就得到了大名模以及其造型師團隊的青睞呢？

其實Axecents by Orah LeMaître設計的理念也並非甚麼驚為天人的劃時代構思，都不過是崇尚古着再造而已，但是品牌設計師Joshua Coverdale的古着選材卻又別樹一格，捨卻近年大流行的藍染古着、運動衫或者牛仔褲，意想不到地以Dickies工裝作為主題材，從而進行拆解，將二手Black Grid Fabric以至Map Fabric地圖古布以「補丁」形式，縫合到Dickies Work Shirt之上，據知每件衣服都須要至少6-7小時的時間進行加工，而且每塊縫合的古布皆各有不同，足見每一件成品都是獨一無二。

潮流人爭相著用。

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Dickies能夠再度全面回歸潮流世界，剛剛出唱片的Kanye West可謂居功至偉。（hypebeast）

而且雖然近年時裝界Track Pants運動褲持續大熱，但其實Dickies這個經典老牌亦漸漸班師回朝，一再與Stussy、Medicom Toy等潮流單位進行聯乘合作不在講，今年中Kanye West出席Met Gala 2019的時候，更藝高人膽大地穿著一件價值$40美金的Dickies外套，來出席這個人稱「時裝界奧斯卡」的活動，叫業界嘩然之餘，也令到該款Jacket瞬間被搶購一空，從而令到Dickies再度全面回歸潮流愛好者的視線。

Dickies歷史十分悠久。（Dickies）

環顧Dickies的歷史，這個誕生於1922年的品牌，可謂與美國的發展與文化息息相關，特別是1923年開發的874卡其Chino，就絕對稱得上是一條定義了美國數個時代的矌世巨作：例如在第二次世界大戰期間，Dickies就為美國陸軍製造了大約900萬件軍事服製品，深受美國政府認證；之後踏入50、60年代，美國經濟高速起，工業發展欣欣向榮，Dickies也看準商機，全面開拓工人工作服飾市場，繼而深受美國以至世界各地藍領階層歡迎。

之後來到1980年代，隨着滑板等街頭文化逐漸盛行，Dickies也搖身一變成為時裝潮流世界的寵兒，Vans搭配Dickies，從此成為板仔和街頭時裝愛好者的穿搭公式，而有趣的是Vans的母公司VF Corp，在2017年就當真收購了Dickies，成為了一家親，因此在可見將來，Dickies與Vans之間的聯乘合作，都將會是司空見慣的事。