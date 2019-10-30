【實驗時尚】Ying Gao連繫時裝與科技　變色與變形埋藏萬物複雜性

將科技結合時尚，輕鬆地讓設計「活」起來。 而加拿大時裝設計師Ying Gao新作，透過擴展和收縮，來響應周遭環境，就如它們擁有生命一樣。

「Flowing Water, Standing Time」系列（yinggao.ca）

Ying Gao設計出兩款機械式連身裙，名為「Flowing Water, Standing Time」，乃是設計師的最新服裝示範，她以往最經典的作品，包括當陌生人走近時會扭曲的衣服，或者當有人盯著設計時會亮起來的創意，相反今次新作，其動態設計竟然是對周圍環境產生反應。

這種設計需要採用矽膠、玻璃、PVDF與電子設備製成，服飾上更設有微型攝像機，旨在用來收集有關周遭環境的信息。然後，該數據能夠激活電子設備的執行器和磁鐵，從而導致衣服不停地起伏和移動。Ying Gao則表示，這個項目與以往設計有所不同，因為這次衣服具有更大自主權，它們不單與人作互動，更與環境交流，而且人體不再是設計的核心。

「Flowing Water, Standing Time」設計具有生命力（yinggao.ca） 「Flowing Water, Standing Time」是被神經病學家Oliver Sacks一本小說所啟發，它主要講述一位病人的故事，他於現實和自我之間搖擺，而這些服裝也同時在人體與環境上進化，並隨著對顏色反應，從而作出變化，其波動外觀亦喚起兩種相反狀態的無限可能性。



設計師解釋說，與以前的設計比較，今次另一個區別就是衣服不用傳統編織材料所製成，反而是採用工作室生產的有機矽膠和玻璃設計，結果也呈現出動態與變色效果，服飾能夠識別周圍環境的顏色，就像變色龍般，埋藏著萬物的複雜性。

Ying Gao向來擅長把時裝與科技聯繫，她從社會和城市環境轉變中汲取靈感，不斷探索服裝構造，讓設計增添互動性。設計師也曾說過，她的服裝不是小玩意，而是用來反映設計的對象，而實驗性方式，亦能展現她對美學的隱喻想法。

點擊看更多Ying Gao以往設計：