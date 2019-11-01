【日本時尚】台灣風大熱！潮牌出「溫州大餛飩」Hoodie菜單印背脊

日本人瘋台灣又沒有極限了，除了花式珍珠奶茶喝法，近期居然有潮牌推出了「溫州大餛飩」Hoodie，實在太狂！

日本品牌Aevil Labels推出台灣常見的連鎖餐飲店「溫州大餛飩」的Hoodie（IG@propsstore）

日本人近期吹起「台風」，除了珍珠奶茶造成排隊熱潮，日本旅客來台人數也持續增加，最近竟然連小吃都變成是一種時尚！日本品牌Aevil Labels就推出台灣常見的連鎖餐飲店「溫州大餛飩」的Hoodie，讓不少台灣網友狂笑：「日本人的謎美學」、「根本員工制服吧。」

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日本品牌Aevil Labels以台灣生活為靈感，將小吃店「溫州大餛飩」印上服飾，從官網販售的純灰色連帽T，可以看見胸前有「溫州大餛飩」和「蛋炒飯」的字，背面則是大大的「溫州大餛飩」菜單，一件售價9900日幣，而且這件Hoodie居然已經全部完售。

▼▼這款Hoodie立刻在PTT上引起台灣網友討論，網友紛紛留言（按圖放大）▼▼

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