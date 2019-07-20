【Barbie暗黑版】胸脯下垂、滿身贅肉　二創摧毀鄰家女孩完美形象

自誕生那天起，Barbie就被不少女性主義者視之為父權文化的象徵代表。 殊不知Barbie的創造者Ruth Handler當年之所以會創造這個人偶，原來是希望藉此反建制，為女性賦權。

然而，每件事物的意指與所指向來都會有出入。這些年來，Barbie反建制的成效似乎有限，反而扭曲了不少女孩子的審美觀，讓她們以為擁有如Barbie的畸型身材才叫美，要擁有粉紅色的公寓及帥氣男友阿Ken才算得上幸福。

藝術家Annelies Hofmeyr受夠了Barbie投射出來的「甜美女孩」形象，發起行動「惡搞」Barbie，企圖打破甜美女孩的狹隘框架。

Barbie手持男友阿Ken的頭顱，向大家宣佈她與阿Ken終於分手了。（IG@trophywifebarbie）

1959年某個下午，Ruth Handler攜著女兒Barbara以及另一個女孩遊走於小區內。途經一家小商店時，她望向櫥窗，看到一個由德國製造，名為Lilli的金髮情色玩偶。她看看Lilli，再看看女兒手上那個以嬰孩作原型的小玩偶，忽發奇想：不如我來創造一個新的人形玩偶吧——一個看起來像女人而不是嬰孩的玩偶。

Ruth Handler與Barbie。（網路圖片）

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當年Ruth Handler年僅22歲，已是一女之母。那個年代，女子結婚生子之後大多數留在家中照顧家庭，Ruth Handler亦然。只是她非常不快樂，認為全職主婦的人生並不適合她，卻又無力突破社會文化所帶來的局限，只好把自己所有的慾望投射在一手一腳創造的人偶身上，最後更以女兒Barbara的暱稱Barbie為其命名。

Ruth Handler不單讓Barbie擁有誘人身材以及甜美笑容，最重要的是Barbie可以隨心所欲從事任何工作，而且只有男朋友，永遠沒有丈夫，無須受困於婚姻的牢籠之內，永遠自由自在。

初版Barbie。（GettyImages）

過往，市面上只有那些酷似嬰兒的人型玩偶，好讓女生從小就學會哺育技巧。Barbie的誕生是個革命，她為女士完成不可能的事。 《Forever Barbie》作者M.G. Lord

不過擁有39-18-33畸型三圍的Barbie，既會發表「數學好難」、「好想趕快結婚」這些帶有強烈性別色彩的言論，亦會教人如何節食減肥，更曾於1965年出版過減肥書，鼓吹女生必須纖瘦才可自信。在那個女性主義抬頭的年代，這些舉動當然備受唾棄。

心理學家Ernest Dichter當時針對Barbie進行了相關研究，收集191位女童及45名母親對Barbie的意見。結果發現，全部母親都非常討厭Barbie，認為Barbie俗氣又下賤；相反，大部份女童則認為Barbie既華麗又性感，並且非常羨慕她可以擁有巨胸及長腿。

大部份女童則認為Barbie既華麗又性感，非常羨慕Barbie可以擁有巨胸及長腿。（GettyImages）

母親與女兒兩代的相反意見，就似是第二波及第三波女性主義的爭辨，各執一詞且永無結論。但無可否定，Barbie確實徹底地影響了一代女孩子的審美觀，使她們盲目追求那不可能的身型及lifestyle，而Barbie也被認定為現代最保守、最建制、只為討好男性而存在的符號，不少女性主義者都對Barbie恨之入骨。

於南非出身、現於多倫多定居的藝術家Annelies Hofmeyr同樣受夠了Barbie，遂於2015年發起名為「TROPHY WIFE BARBIE」的藝術計劃，把Barbie化身成滿佈肥肉、騰雲駕霧、面目猙獰、胸脯下垂的狠角色。

藝術家Annelies Hofmeyr於2015年發起名為「TROPHY WIFE BARBIE」的藝術計劃。（trophywifebarbie.com）

就算沒有巨胸，所有女性都一樣性感、吸引、有魅力。我只是在針對社交媒體的現象，試圖突破界限。 Annelies Hofmeyr

這位血腥版Barbie首次與讀者見面，即手持男友阿Ken的頭顱，向大家宣布她與阿Ken終於分手了。她如同所有女生一樣，會被月事困擾；面對不屑的事物會面斥不雅；會笑著向討厭的人舉中指；胸部會下垂、腰間會有贅肉……儘管這位血腥版沒有高瘦白Barbie般完美，卻非常貼地。憑藉這個計劃，Annelies Hofmeyr可說是解放了Barbie，讓大家看見女性的「真面目」。

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