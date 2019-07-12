日設計師「黐」愛珍珠　黑點文具貼紙黐玻璃杯扮珍珠望梅止渴

大家由細飲到大的台灣國民飲料「珍珠奶茶」今年在日本颳起前所未有的旋風！現在日本媒體不僅幾乎天天都要講到「珍珠」這個字眼，同時也有許多店家拚了命研發全新的創意料理，就是要硬跟上這波瘋狂的珍珠奶茶風潮。

終於可以理解為什麼意大利人這麼憤怒Pizza上面有菠蘿這件事情！ 台灣網民

隨着日本在研發全新珍珠奶茶料理的道路上「越走越癲」，現在日本拉麵店居然還推出了以下這一款手拿杯的「珍珠冷麵」，以半個溏心蛋搭配珍珠，讓顧客可以一邊行一邊吸完整杯麵條，這個充滿腦洞的可怕創新珍珠料理，馬上就嚇壞了不少網友。

不過於另外一個層面，我們就可以更了解到日本人現在到底多麼「無珍珠不歡」了。（一名日本女孩就因為玩出「在喜歡的人面前喝珍奶 vs 跟死黨喝珍奶」爆笑對比而在日本 SNS 上爆紅）日本設計師大村卓在Twitter上就分享了自己的全新創意點子，那就是「珍珠奶茶貼紙」！

設計師大村卓發想出一整排的黑色圓點珍珠，只要這樣簡單貼在透明杯子的外圍，不管你在用杯子喝什麼飲料，遠遠看起來都會像是裡面有加珍珠一般，完全跟上了日本「就是愛珍珠」的潮流！（現在在日本珍奶已經潮到能與Pokemon做聯乘了，不跟風喝一下就是不夠潮！ ）

黑色圓點貼紙製造出來的「珍珠奶茶」效果，遠看意外非常地可愛，讓許多網友大為讚賞這位設計師的創意：「好嶄新的角度，過去都沒有人特別想到可以這樣做！」、「放在桌上好可愛，自己也想要在杯子上這樣貼了」、「想喝珍珠奶茶又想減肥時，就可以透過這種方式讓卡路里 off！」對珍珠奶茶有獨到見解的朋友，不妨可以藉由這波熱潮前往日本發展了。

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