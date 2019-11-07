【Zara X Pokemon】簡約短靴鞋踭有亮點？女訓練員專屬「精靈球」

風靡全球大人、小孩心的《寵物小精靈》（精靈寶可夢），永遠走在時尚最前線啊！這一不斷與品牌聯名的卡通偶像，最近再與平價時尚品牌Zara推出一雙有著「紅白精靈球」特殊造型鞋跟的黑色高跟靴，超吸睛的設計，Pokemon的粉絲們怎能不收藏〜

《寵物小精靈》可說是包括儂編及所有90後的共同回憶，如果從早期撥出時算到現在的話……23個年頭過去，原本的「小精靈」都已經進化到現在的小孩都叫牠們「Pokemon」了，根本可算是日本最長青的國民卡通之一吧！

▼▼Pokemon RPG新作《寶可夢 劍．盾》（Pokémon Sword ＆ Shield／ポケットモンスター ソード・シールド）將於2019 年11月15日在全球Nintendo Switch主機上推出▼▼

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也因其卡通的特色及廣受好評下，熱潮不斷，因此也不斷推出後續的一系列遊戲、漫畫、書籍、對戰卡片及週邊產品，更與不少時尚、美妝到輕奢珠寶品牌等聯名商品，拓展至世界各地，讓Pokemon成功打入全世界數十個國家，相關產品銷售總額更達數十億美元以上。以下是今年推出的部分話題聯乘系列：

▼▼【CASETiFY X Pokemon】▼▼

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▼▼【Shu uemuraX Pokemon】▼▼

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▼▼【Baby-G X Pokemon】▼▼

【Pokemon X Baby-G】25週年與比卡超合作？限定錶款11月開售

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當終除了比卡超外，我們對這部經典動畫印象最深刻的橋段，就莫過於男主角小智每次在要準備叫出某隻Pokemon之前，都一定會拿出一顆紅白色相間的圓形精靈球，並大喊：「就決定是你了！」這句經典台詞，接著就把球扔出來。

這顆紅白球，可說是這部動畫系列中最不可或缺的主要道具，印象非常之深刻；

而最近，平時有事沒事就愛逛品牌網站的儂編，近日於Zara的中國官網上看到品牌推出的一雙黑色的高跟靴，高跟靴沒什麼，重點是鞋跟部分相當有趣，就是一顆完整的精靈球設計啊：▼▼（按圖放大）▼▼

上頭的設計細節完全和卡通上的一模一樣，雖然不知踩著這般圓滾滾的精靈球鞋跟，走起路來會不會穩。但光這設計、這鞋跟造型，就已經十分值得Pokemon的粉絲們買回家！未來還不知這雙聯名款是否會在台灣上市？但光就鞋跟設計的完整性及話題，相信已引起寶可夢的粉絲們相當關注，迫不及待就算託人代購或直接從中國官網下訂都好！此雙短靴訂價為人民幣359元，折算港幣也才約400元，算是好入手價格。而儂編也只能佩服這一走過23年的日本國民動畫偶像，Pokemon的風潮始終走在最前端啊！

▼▼同網還有推出另一款Pokemon系列的運動鞋，好不好看就見仁見智了，但至少討論熱烈的程度就及不上上述短靴（按圖文大）▼▼

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