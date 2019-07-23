【比卡超】寵物小精靈闖入成人世界　美少女戰士新月棒變救火神器

雖然在當今這個大時勢，大家都沒有心思談兒女私情，不過或許大家與伴侶可在這晚，嘗試以比卡超性玩具片刻遺忘所有，共同做個濕濕的夢，以及創造深深的痛。

"Pokémoan" dildos（etsy.com）

根據家計會去年的報告，香港夫妻每月平均僅做愛3.7次，亦即是說一周性交不足一次（相信最近性交次數應該會更少）。可是這不表示香港人性慾較低或不重視性生活，大部份人都認同性生活質素非常重要，而且認為性能夠鞏固與伴侶的關係。

只是香港生活壓力大，性空間又少，更莫講不少情侶的情趣隨著年月而變得淡漠，無不致使性慾大減，甚或視性只是伴侶間的例行公事。

可是性行為理應是基於一份愛，而不是一份責任。一對來自澳洲的情侶Emma和Josh於2016年5月創立Geeky Sex Toys，將流行文化與性玩具結合，讓用家在視覺及生理上得到愉悅，亦希望大家從此以後不再羞於用sex toys，憑藉愛去發一個濕濕的夢。

Geeky Sex Toys創辦人Emma和Josh（IG@geeky_sex_toys）

在設計上，他倆從不介意被其他人說是「nerd」，甚至大方地把所有自己nerd的一面反映在性玩具之上，藉此滿足自小就飄浮在腦海裡的性幻想。最具回憶價值的一款，相信是Dildo Wand - Sailor Girl。這款Dildo以1992年面世的美少女戰士作靈感。二人希望用家可以憑藉Dildo Wand - Sailor Girl獲得月亮所帶來的力量（Moon, Prism, Power!），擊退邪道外魔。

Dildo Wand - Sailor Girl（IG@geeky_sex_toys）

Dildo Wand - Sailor Girl頂部為月野兔常坐的眉月，底部則包裹著一層粉紅色矽膠，形狀與月野兔的魔法棒一模一樣，非常可愛。據悉當年不少男孩子認為美少女變身時非常性感，甚至因而產生性幻想。長大後即使大家深明美少女不真的存在，但相信美少女Dildo亦能以愛凝聚力量，救世人跳出生天。

最近二人再有新作，不過今次他們選上的則是卡通Pokémon。

Pokémon由當年的2D動畫，變成了3D且講英文的麻甩小精靈。（《POKÉMON 神探Pikachu》）

Pokémon與美少女戰士同樣是大家90年代的童年回憶。Pokémon本來只是任天堂於1995年開發的一款遊戲，豈料大受歡迎，年度產品銷量近千萬！任天堂於是趁此熱潮，推出後續一系列遊戲、漫畫、書籍、對戰卡片及週邊產品，更聯合日本東京電視台推出電視動畫。動畫一面世，旋即虜獲一眾小朋友的心，成為當年大家放學立即跑回家的主要原因。

隨著年月過去，當年的小朋友如今都已長大，蛻變成明暸慾望為何物的大人；而Pokémon亦由當年的2D動畫，變成了3D且講英文的麻甩小精靈。不過無論如何，大家對小精靈的熱愛依然如故，早前大阪生物科學研究所的研究團隊更把構成視網膜神經細胞的蛋白質命名為「比卡超素」，愛得非常瘋狂。

比卡超的確令李世人瘋狂：

+ 8 + 7 + 6

Emma和Josh現年分別23及24歲，二人都是Pokémon的粉絲，小時候有收集小精靈卡及在Game Boys玩小精靈game的習慣。二人如今憑藉個人力量實現夢想，將小時候想要擁有的寵物小精靈以dildos形式收歸己有。

"Pokémoan" dildos系列總共有四個款式，分別是草系小精靈奇異種子、火系小精靈小火龍、水系小精靈車厘龜、以及電系小精靈比卡超。每款小精靈dildo都有各自的含義：奇異種子憑藉其大大的種子，使人獲得史無前例的快感；小火龍則能為大家帶來緊湊又火辣辣的高潮；車厘龜背面那有凹槽的龜殼帶來不一樣的磨擦感；而比卡超…純粹是因為設計師從小就想被比卡超用尾巴打屁股。

"Pokémoan" dildos（IG@geeky_sex_toys）

除了上述幾款之外，二人先後亦設計了像真度非常高、似是會帶來十級痛楚的Game Of Thrones dildos系列；趣味十足的Marvel系列；Star War dildos及震動器等，每款都咸濕得來不失童稚。香港人向來斯文理性，不少女生更認為玩性玩具過於淫穢，不過如大家從未真的試過這奇異的喜好，又如何確定它的不好呢？

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