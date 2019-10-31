浮世繪經典名畫放入口？除了葛飾北齋《神奈川沖浪裏》外，還有…

朱古力是不少女生的最愛，不少商家看準機會，推出別具特色的朱古力，由味道到包裝，為朱古力添加收藏價值。 最近日本岡田博物館就把五幅著名浮世繪「融入」朱古力，讓朱古力亦成為藝術感滿溢的收藏品。

「Okada Museum Chocolate 『波と富士』」朱古力（岡田博物館）

適逢明年是葛飾北齋誕辰260周年，岡田博物館特意舉辦特別展《生誕260年記念 北斎の肉筆画 ―版画・春画の名作とともに―》，展出一系列由葛飾北齋完成的版畫及繪畫，讓大家有機會親身一睹大師的風采。

當時葛飾北齋憑藉《冨嶽三十六景》而聲名大噪。起初《冨嶽三十六景》如畫名所指一樣僅得36張，後因太受歡迎，畫家遂於同一主題上追加10張，完成了一系列46幅《冨嶽三十六景》。《冨嶽三十六景》屬於於浮世繪中的「名所繪」，展示出不同角度遠眺富士山時的景致及近觀時所感受到的風情，讓人為之心動，而《冨嶽三十六景》亦成為了日本國內外知名的藝術作品。

《神奈川沖浪裏》（葛飾北齋）

按圖欣賞《冨嶽三十六景》：

+ 41 + 40 + 39

為此特別展，岡田博物館特意推出五款最新朱古力「Okada Museum Chocolate 『波と富士』」，分別把《冨嶽三十六景》中最著名的《神奈川沖浪裏》及《凱風快晴》、狩野探幽的《四季松図屛風》、久隅守景的《納涼図屛風》、渡辺始興的《吉野山図屛風》、以及伊藤若冲的《動植綵絵 老松白鳳図》灑在一式四件的朱古力上，藉此紀念五位江戶時代出色的浮世繪大師。

甜點大師三浦直樹（岡田博物館）

「Okada Museum Chocolate 『波と富士』」朱古力系列：

+ 5 + 4 + 3

岡田博物館朱古力向來是岡田美術館最受歡迎的商品之一，多年來均由甜點大師三浦直樹主理，以精緻的賣相及濃郁的味道被受推崇，相信是次的「Okada Museum Chocolate 『波と富士』」朱古力會同樣吸引。五款朱古力將於2020年4月5日於岡田美術館及日本橋三越本店本館公開發售，有興趣的朋友絕不能錯過。