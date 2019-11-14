【UNIQLO】第二度聯乘Marimekko　經典圖案留住簽名式北歐風情

於本日較早時分，UNIQLO宣布再一次將與Marimekko合作，為大家帶來限量F/W2019系列，讓大家在這個秋冬多一份期盼。

UNIQLO宣布再一次將與Marimekko合作（UNIQLO）

近年UNIQLO多次與知名品牌及設計師合作，讓大家能以親民價位享用到大師設計。其中幾位設計師如前Hermès設計師Christophe Lemaire，以及J.W.Anderson更再三與UNIQLO合作，讓大家近乎每季都能滿載而歸。

系列多件設計以品牌經典圖案設計而成。（UNIQLO）

今天（14日），UNIQLO透過其官方社交帳號宣布將於本月二十九日公開發售最新UNIQLO x Marimekko聯乘系列，更於同一時間把整個聯乘系列的商品資料放上官網，為大家帶來意料之外的驚喜。

UNIQLO x Marimekko FW2019聯乘系列將分成女裝、童裝，以及嬰兒服裝三個範疇。（UNIQLO）

是次是UNIQLO繼去年春季後第二次與Marimekko合作。Marimekko總裁Tiina Alahuhta-Kasko表示是次UNIQLO給予品牌極大自由度，讓Marimekko能夠在聯乘系列中加入自身的DNA。系列多件設計以品牌經典圖案設計而成，包括由Maija Isola於1956設計的黑白Kivet（石頭）、由Annika Rimala於1968設計的Tasaraita、以及由Maija Louekari於2009的Siirtolapuutarha紋理服飾，保證大家能在這個冬季被滿滿的色彩包圍。

重溫Marimekko三大經典圖案：

It’s time to color the cold. We’re here to make every day brighter than the last. UNIQLO

UNIQLO x Marimekko F/W2019聯乘系列將分成女裝、童裝，以及嬰兒服裝三個範疇。其中女裝系列更特意推出加大碼尺寸，讓不同身型的女生亦可購入心頭好。聯乘系列將包括上衣、連身裙、褲子、運動鞋、手袋、帽子等，並將於本月二十九日全球（日本除外）公開發售，有興趣的朋友絕不能夠錯過。

點擊看更多是次聯乘設計：