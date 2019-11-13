【Nendo】3D打印白色簡約盆景　隨心所欲剪裁出自己心儀形態

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現代人生活忙碌，家中若有植物盆栽，更需要悉心照顧。

為了解決困難，日本設計工作室Nendo帶來3D打印盆景，讓大家打理植物無難度。

Nendo將盆景美學與科技結合，滿足都市人需求。（Nendo）

盆景是日本一種傳統藝術形式，它透過耕種技術，讓植物在盆中生產出「縮小」的樹種，而盆景藝術家更會修剪樹枝，以及配搭石頭和苔蘚，來塑造不同盆景風格。

點擊看Nendo的盆景示範：

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盆景需要花時間花功夫，利用手工藝將植物設計出精緻景觀，更被譽為是一種造型藝術，並可以利用極高價錢放售作品。儘管盆景藝術在業界聲望很高，也在世界各地愈來愈受歡迎，但礙於受到農業進口限制，在日本以外的地方，依然很難找得到。

3D打印盆景共有七種款式（Nendo）

修剪盆景示範：

由於盆景植物需要陽光直射和不斷澆水，當照顧它們時，更需要具備大量專業知識，而種種因素，亦阻礙盆景的發展性。因此，Nendo設計工作室為此情況，設計出3D打印盆景，以交叉編織的塑膠格網形式創造，效果就像是天然植物一樣，讓使用者輕輕鬆鬆利用剪刀修剪設計。

細看盆景修剪前後的分別：

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Nendo一共推出七種款式，它們通通參考了著名的盆景樹種。另外，這些盆景非常容易打理，就連初學者也一學就識，並且沒有生命，因此沒有進口其他國家的限制，甚至在國外也買得到。Nendo更構思了一個應用程序，允許用戶輸入自己喜歡的設計，然後將它發送至3D打印機進行製作。

Nendo設計工作室向來想法多多，今次將盆景美學與科技結合，滿足都市人需求，將它變成一種互動式小擺設。

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