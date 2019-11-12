【Banksy】8萬元買一張黑膠唱片？班克西拿手Stencil Art點石成金

繼畫作《Devolved Parliament》在10月於倫敦蘇富比以988萬英鎊（約7,748萬港元）高價成交後，Banksy近日再有作品以驚人價位成交。

《Devolved Parliament》以$988萬英鎊天價成交（Sotheby）

英國神秘街頭藝術家Banksy（班克西）雖然一直致力反對作品商品化，但亦無阻其作品被放到藝術市場炒至天價，作品估價毫無下降跡象。本年9月，Banksy經典作品《Girl With Balloon》經競標後估價飆升至$491,000美元（約3,842,752港元）；另一幅長逾四米、畫滿猩猩的畫作《Devolved Parliament》經競標後亦以$987多萬英鎊（約7,748萬港元）成交，非常驚人。

由Banksy為Röyksopp設計的《Melody A.M.》特別版唱片封套（Discogs）

最近，音樂數據庫網站Discogs的交易平台中，一張由Banksy替挪威電音組合Röyksopp於2001年發表專集《Melody A.M.》所製作的黑膠唱片，最近以10,256美元（約80,267港元）售出，此為限量100張的Stencil Art版本，先前分別以7,051美元和8,178美元賣出，今次再創新高位。

Röyksopp的原版《Melody A.M.》唱片封面（Röyksopp）

最近有賣家將唱片放到二手網站拍賣，結果因為Banksy的原故，唱片最後被炒至高價賣出。據ARTnews報導，是次交易打破了Discogs有史以來最高的交易價格，網站成交價第二高的唱片則是The Beatles於1962年推出的7吋黑膠單曲《Love Me Do》，價錢為9,220美元（約72,159港元）。

點擊重溫Banksy的街頭創作：

+ 3 + 2

近年Banksy的作品被不少人視為炒賣及賺錢的商品，扭曲藝術家的初心。此消息再一次引證Banksy在藝術市場的身價，同一時間引證了炒賣方對藝術的輕視，難以想像向來反對商品化Banksy知道此消息後會有何感想。