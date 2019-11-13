村上春樹文學館將現早稻田大學　《挪威的森林》手稿外還有大亮點

鮮有露面的村上近日宣布將與著名建築師隈研吾合作，於母校日本早稻田大學開設國際文學館（国際文学館），並將捐贈一系列手稿及珍藏予文學館，冀以一己之力為後人為下瑰寶。

早稻田大學將開設村上春樹圖書館（theculturetrip）

聞說只有最善與最惡的人才可名流青史，深信大家最近終能親眼目睹人性可以有多瘋狂，亦必能深切體會愛與恨所伴隨的深切感受。大概歷史永遠不會忘記，最起碼我們不會忘記。

但總有人會忘記歷史所帶來的慘痛教訓，不斷重覆犯上同樣的錯誤。為了阻止歷史的錯誤反覆出現，書本、資料庫、口述歷史、紀錄片等的重要性不可忽視。曾提出「高牆與雞蛋」論的日本人氣作家村上春樹近日宣布將於母校早稻田大學開設國際文學館，冀透過設館向後人分享他的收藏及文學成果。

日本早稻田大學演劇博物館（gotokyo.org）

大概是因為由大名鼎鼎的村上春樹親自策劃，因此國際文學館又被稱為村上春樹圖書館（村上春樹ライブラリー）。據悉在初步構思時，有人建議文學館定名為村上春樹紀念館，但村上卻笑稱自己還未死，因此婉拒了這個美譽。為此文學館，久未露面的村上特意召開記者會公布消息（對上一次村上於日本國內開記者會是為三十七年前），可見他對文學館的重視。

村上笑言因為家中藏品愈來愈多，家中與工作室的空間幾乎用盡，加上自己又無子女，擔心藏品及手稿在離世之後會散落各地，於是便下定決心捐贈畢生收藏，希望藉此能夠幫助到研究日本文學及熱衷於他文學作品的人，亦盼望能藉此推動學生、學者、研究者之間的交流。

村上春樹將捐出畢生收藏（nippon.com）

村上春樹將捐出過去四十年的小說手稿，包括其代表作《挪威的森林》手寫初稿，以及不時出現在他小說中的二萬張黑膠唱片。村上表示希望前來的人能有如同進入自己書房般的自在感，甚至聲言希望能在文學館內舉辦音樂會，令人期待。

重溫隈研吾過往建築作品：

+ 4 + 3 + 2

國際文學館將建於演劇博物館鄰近的4號館內，由日本知名建築大師隈研吾親自操刀。隈研吾擅於把大自然的元素如流水、光線、空氣融入現代建築之中，建築作品散發濃烈的日式和風與東方禪意，被譽為「負建築」、「隈研吾流」，往往可為人帶來剛柔並濟的感官體驗。

隈研吾近日親身解說國際文學館將會按照村上春樹的構想，為大家建造一座「活的圖書館」，讓人可以邊欣賞藏書，邊喝著咖啡思考。另外，圖書館內亦會劃出一個小空間擺放村上推介及捐出的書籍及唱片。國際文學館預計在2021年4月開館，在完工前且讓我們懷抱更大的決心擊退眼前的惡。