【G-Dragon X Nike】PEACEMINUSONE推AF 1　韓國限定紅剔炒出天價

G-DRAGON（GD）才剛退伍不久就頻頻給粉絲們心臟爆擊，荷包也難逃！相信大家最近都被這雙GD品牌PEACEMINUSONE與NIKE聯名推出的Air Force 1「Para-noise」洗版了吧？首先曝光的市售版本「白剔」之外，竟然還有南韓限定發售版本「Red Version」（紅剔）～在還未正式發售前就炒出天價！

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PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1「Para-noise」此鞋款根本就還沒正式上市就已經在全球造成轟動，據說南韓限定紅色勾勾版本在10月26日搶先預售時，現場排到人山人海，線上也10分鐘就搶完。這雙鞋原價已經不便宜約六千台幣，網民卻透漏二手市場已經出現了400萬韓元的收購價格！

GD在潮流界所創造的商機非同小可，只要是他曾經穿搭過的單品都有可能造成搶購熱潮，更不用說是推出自己的聯名商品，大家搶破頭都想要買到！很快的，PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1將於11／23全球正式上市，也讓人相當期待究竟會出現什麼樣的搶購盛況與更驚人的收購天價～

在開賣之前先來看看幾位明星們搶先上腳示範～

EXO 的SUHO 穿著南韓限定發售版本「Red Version」，帥氣的踩在瓦礫石堆上。

在 Instagram 查看這則貼文 김세모📐 SUHO（@kimjuncotton）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 12 日 上午 2:57 張貼

另外，GD也在IG上透漏了「黃色」勾勾版本！但是勸大家還是打消了想買的念頭，因為「黃色」勾勾版本可是「親友限定」！總共只有88雙，除非是GD決定要送你，不然幾乎不可能拿到～數量稀少更是價值連城，像是GD就有送給藤原浩一雙呢！

在 Instagram 查看這則貼文 #peaceminusone もうすぐクリスマス fujiwarahiroshi（@fujiwarahiroshi）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 11 日 上午 12:58 張貼

在上市之前，已經有不少韓星藝人拿到貨，像是朴信惠前天就PO出一張站在自己的應援咖啡車前拍的照片，腳上踩的正是經典白勾版本～

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】