G-Dragon退伍即被批敬禮手勢不正　回歸BIGBANG如何影響YG命運？

BIGBANG隊長GD（G-Dragon）昨天（26日）正式退伍，獲三千名粉絲迎接「皇者歸來」，場面相當熱鬧。不過未知是否年半未有面對傳媒，站在鏡頭前的GD略為緊張，擺出的敬禮手勢更被不少網友批評，成為現時韓國網絡上的熱話，亦演變成粉絲和網民間的罵戰。

昨晨GD步出軍營後，從表情及動作都看上他非常緊張，簡單向現場傳媒問好後便急急腳離開。其後經理人讓他再對鏡頭，擺出軍人的敬禮手勢拍照。不過大量現場照片流出後，眼利的網民發現GD擺出的手勢不正確，指其手指彎曲外亦沒有對正眉尾，因此一退伍就立即惹來批評，有不滿的網民留言大罵「退伍就隨便敬禮了嗎？」。對於網友的指控，粉絲立即貼出GD退伍前與同期及後輩軍人，一同擺出正確手勢的合照反撃，意外變成罵戰。

GD退伍即被批敬禮手勢不正確，新聞不斷。（Viu《K1頭條》）

粉絲貼出GD舊照反撃。（PANN）

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隨着GD退伍，不少人也非常好奇他會否影響到BIGBANG，甚至YG娛樂的命運。由於GD當兵期間，前成員勝利和前社長梁鉉錫爆出一系列醜聞，公司股價大跌外，BIGBANG的團名沾上不少負面評價，因此GD的回歸對兩者也有着非常大的影響力。韓國業界相關人士分析，GD在音樂和時裝界仍有着非常高的價值和影響力，所以他的事業不會受醜聞影響。GD無疑有助YG娛樂股價上升，但續約與否就要視乎雙方之間的感情了。

未知GD會否與YG娛樂續約，救公司及BIGBANG呢？（FB/@BIGBANG）