【Acne Studios】接管前捷克大使館　融和粗野與簡約兩大建築美學

Acne Studios近日終於入主「Floragatan 13」新總部。 大樓前身為捷克大使館，出自著名捷克建築師Jan Bočan之手，這次由Acne Studios「接管」，保留原有混凝土、鋼筋為主的野性設計之餘，品牌亦再找來Max Lamb、Daniel Silver等設計師，將總部打造成fashion school般前衛簡約。

Acne Studios入主「Floragatan 13」新總部，原址除為前捷克大使館外，今次翻新亦找來Max Lamb、Daniel Silver等一眾設計師負責。（Acne Studios）

還記得Acne Studios去年為慶祝世界盃推出的「FOTBOLLSKLUBB」系列嗎？當時品牌除將足球服元素加入服裝設計外，更明刀明槍在服飾印上代表Acne Studios新總部的「13」、「Floragatan」字樣。一年多前，新大樓仍是「工程進行中」，但最近，品牌原來已入主「Floragatan 13」總部，由大樓選址以至室內設計，全部都大有來頭。

按圖重溫FOTBOLLSKLUBB系列：

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「Floragatan 13」坐落於斯德哥爾摩，總部前身為捷克大使館。大樓於1972年建成，出自著名捷克建築師Jan Bočan之手。如今大廈由Acne Studios「接管」，一方面保留Jan Bočan的粗野美學，另一方面由Johannes Norlander Arkitektur團隊改造，為70年代大樓添注一股fashion-school的創新氛圍。

點擊看Floragatan 13大樓建築面貌：

總部樓高十層，各層均採用開放式設計，讓設計師無拘無束發揮小宇宙。甫進入大樓的大堂，便可見英國設計師Max Lamb的石椅擺設，而大樓地下整層圖書館，放滿各類設計參考書之餘，中間銀色不規則茶几，同樣由Max Lamb打造。至於總部內部各層的圓環型暗紅燈飾，則由長期與Acne Studios合作的法國燈具計設師Benoit Lalloz所設計，為略帶冷冰的混凝土大樓添上柔和氣氛。

這座前捷克大使館，如今成為Acne Studios總部，內部設計當然少不了Acne Studios的自家服裝，不過，比起單純將服裝display，品牌就再一次找來藝術家Daniel Silver，將布料製成大型抽象壁畫。不過更有趣的是，原本捷克大使的私人電影院，如今搖身一變成員工canteen，而大使人員原有的起居空間，現在亦成為了Acne Studios開會用的boardroom。

Acne Studios新總部再一次找來藝術家Daniel Silver，將布料製成大型抽象壁畫。

按圖重溫Daniel Silver替Acne Studios創作設計：

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Acne Studios創作總監Jonny Johanson表示，新總部設計反映着Acne Studios的理念，不斷求變，具實驗精神。相信新總部將和品牌設計一樣，不斷進步創新。