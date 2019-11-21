【UNIQLO】HEATTECH不只保暖內衣　冬天睡覺必備毛毯官網極速售罄

最近天氣開始轉涼，若怕睡覺被凍醒，此時毛毯終於要出動了。 原來，UNIQLO除了HEATTECH衣物外，還有推出HEATTECH毛毯，而且保暖效果極佳。

UNIQLO HEATTECH毛毯（UNIQLO）

寒冬來襲時，首先通常會聯想到保暖外套，不過如果真的需要溫暖又舒適，那麼打底內衣、褲，也同樣重要。而UNIQLO的HEATTECH系列，作為品牌旗下的王牌產品之一，旨在為消費者提供簡約輕盈的設計，更可與其他服飾互相配搭。

HEATTECH設計實用，更可以輕鬆打造個人風格，不但保暖度高，同時非常薄與柔軟，亦能夠自已決定保暖程度，因為該系列具有三種不同的保暖級別，包括HEATTECH、HEATTECH Extra Warm和HEATTECH Ultra Warm，非常適合日常穿著，乃是寒冷天氣下的絕佳打底選擇，因此引到大眾熱捧，更曾與Alexander Wang合作推出男女裝HEATTECH系列。

UNIQLO HEATTECH產品：

+ 3 + 2

UNIQLO X Alexander Wang男女裝HEATTECH系列：

+ 5 + 4 + 3

由於HEATTECH推出眾多不同的版本，從上衣、背心到褲子，而另一款單品HEATTECH毛毯，更在日本引起熱話，想不到出街保暖的同時，在家睡覺一樣可以如此溫暖。



猶如HEATTECH向來推祟的特色，該毛毯既保暖又薄，蓋上它恐怕不會被凍醒。不過，基於這款熱賣產品為旗艦店限定商品，經已在香港UNIQLO官網顯示暫時售罄，如果有興趣的朋友，不妨去銅鑼灣UNIQLO利舞臺分店，看看還有沒有存貨吧。