【Dior × Stussy】將街頭熱潮全面升溫　聯乘限定產品率先曝光

據說這個轟動聯乘系列將會於本年12月3日，隨Dior Men在美國Miami舉行的Pre-fall 2020發佈會上正式登場。

Dior × Stussy是今早突然流出的轟動消息。（nss magazine）

Stussy香港專門店別注服飾。（Stussy）

又到年尾，若果問到來年2020時裝潮流大勢的預測，想來Stussy的全面回歸定必榜上有名，作為美式街頭時裝的元祖品牌，Stussy近年的人氣雖然被後輩Supreme全面掩蓋，但隨着Old School街頭潮流的強勢回潮，Nike Dunk和Dickies等深受滑板文化影響的經典單品再度堀起，Stussy的復興，根本就是命中注定，看看Stussy於今個秋天突然於全球各地大規模開設專門店（包括香港），就是最明顯不過的事。

上星期Dior才流出了與Jordan Brand合作出AJ1的企劃。（Trnds）

眼見Stussy強勢回歸，作為Dior Men創作總監的Kim Jones搶先與Stussy合作，打造Collaboration，的確合情合理，不單止因為在商業角度上有莫大利益，更重要是Kim Jones本身就是深受Stussy影響的街頭文化支持者。熟悉Kim Jones的人都應該知道，在正式成為時裝設計師之前，Kim其實曾經在英倫潮流單位Gimme 5工作，擔任倉務員，而Gimme 5的主理人Michael Kopelman，不但是International Stussy Tribe的其中一員，更是首批將Stussy由美國帶到歐洲地區的前衞之士，使當時與Michael Kopelman亦師亦友的Kim Jones，能夠從前輩身上接觸到當時如日中天的Stussy，甚至認識到Shawn Stussy本尊，與這個品牌種下深厚的情誼結。

從潮流網站nssmag率先泄露出來的Dior × Stussy產品照片。（nss magazine）

所以今次Dior × Stussy系列之中，也深深流露出Kim Jones對Stussy的敬意，從潮流網站nssmag率先泄露出來的產品照片所見，今次聯乘系列的用料造工雖然以Dior的高級時裝水平為依據，但其實風格設計上卻仍然深藏Stussy的街頭影子，基本上Stussy馳名天下的火柴式字體可謂無處不在，更首度出現了印有「Dior」字樣的火柴字體版本，並貫穿在Tee、Polo、圍巾及Cap帽等形形式式單品之上，乍看之下，的確與平常的Dior風格頗有分別，亦如無意外將會是Stussy歷史上平均售價最高的一個Collection，實在值得世人拭目以待。