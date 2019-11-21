【展覽】Virgil Abloh回顧展引起話題後　轉戰巴黎竟玩混凝土？

緊隨話題性十足的《Figures of Speech》展覽，Virgil Abloh明年一月再攻巴黎設置個展，今次這Off-White、Louis Vuitton主帥又會有甚麼新創意？

設計師Virgil Abloh（Wiki）

儘管今年9月，Virgil Abloh因病告假，缺席了Off-White™ 2020年秋冬時裝騷，但似乎這位大忙人終於回復忙碌行程，而時裝業務更不是唯一佔用了他的時間，因為據透露他將於明年一月，在巴黎設置個展《Efflorescence》，更在IG上宣佈與國際畫廊Galerie Kreo合作，這間總部位於巴黎藝術團體和家具概念空間，也曾吸引了深澤直人等設計師。

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該個展是繼《Figures of Speech》回顧展後，由Virgil Abloh再度迎來的新展覽。本月《Figures of Speech》於High Museum of Art正式開催，當中除了展出他的設計、家具、收藏與表演影片等，還揭示他的創作靈感，並直至2020年3月8日完結。

然而，這次的《Efflorescence》旅程與前者有所不同，因為Virgil Abloh在當中提出了一個獨特想法，那就是利用混凝土為主題，設計師認為它讓人類與環境為城市構成基礎，例如大街小巷的街頭塗鴉，或是生於罅隙的野花野草等。透過設計師的角度，展覽將探討混凝土為大家提供的視覺和情感，與塗鴉藝術如何改變社區空間，從而造成不一樣的城市景觀。



Virgil Abloh渡過短暫假期後，他準備再次踏入藝術界，今次作品轉移至巴黎，也許更與即將到來的AW20男裝系列有關，並為Off-White™和Louis Vuitton新創作重返舞台。

鑑於IKEA × Virgil Abloh獲得巨大成功後，身兼多職的Virgil Abloh，似乎更專注往藝術方面發展。

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