【Crossbody2020】由小眾品牌到Chloe　今季大熱的四款精品斜孭袋

在 80、90 年代相當流行的小小斜揹袋，近年隨著 CHLOÉ 推出的 Drew Bag ，Crossbody bag 再度火熱起來，不要再只用手提方式了，找出手袋附上的背帶把它扣上吧！參考今次 WIW 推薦的四款熱燒 Crossbody bag，不論知性風格或是輕鬆街頭感都能瞬間提升，藉此提亮整體穿搭焦點！

Crossbody bag 推介1：Proenza Schouler —— PS11

PS11 系列可算是 Proenza Schouler 的百變款，以特殊皮革製法在小牛皮上顯現出金屬光澤，再搭配上卯釘裝飾，看似龐克但硬挺方形包型設計又回歸到典雅。

而 PS11 手袋內襯布印有 Proenza Schouler logo，將品牌精神藏在細節裡，內容量大得可以滿足想揹小手袋但物品多的女孩，而手袋背面還有一個放手機、卡夾的拉鍊夾層，是集風格、生活感於一身的極品手袋。

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Crossbody bag 推介2：CHLOÉ —— C Bag

走著優雅浪漫風格的 CHLOÉ 早前推出貝殼型 Drew Bag 掀起 Cosssbody 風潮，而另一款 C Bag 更是 CHLOÉ 的精髓，隨著濃厚的復古味，是今年秋冬話題手袋！

CHLOÉ C Bag 採用滑面革、絨面革兩種小牛皮拼接而成，並配以橢圓形環扣作點綴。在輪廓中融入大膽的珠寶美學，外顯品牌一貫的典雅。包包外面具有標誌性的金色C，溫和顯現知性姿態。Chloé C 的可拆卸背帶，可延長做為側背和斜背的不同穿搭，亦可拿掉背帶，另顯俐落感覺。

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Crossbody bag 推介3：Jérôme Dreyfuss —— Bobi

法國設計師包袋品牌 Jérôme Dreyfuss，今年秋冬 Bobi 系列還特別使用鱷魚壓紋小羊皮，增添奢華感，而質感也比以往的更柔軟。側面拉鍊可調整手袋容量與包身空間，舉手投足都能散發法式的優雅隨性，而內藏鏡面與夾層設計，可收納錢包與卡夾，典雅又時尚是適合女生日常的隨身袋。

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Crossbody bag 推介4：Longchamp —— Le Pliage Cuir

經典小羊皮系列Le Pliage Cuir，本季更推出可愛的迷你版Le Mini Pliage Cuir，也推出了硬挺的小羊皮、高貴的鱷魚紋牛皮與水蛇壓紋牛皮等三種新材質，華麗出眾且精巧細緻。而 Longchamp 也另推出背帶單品，建議可以另外選購一條粗背帶做側背搭配，不但造型多變，帶有自行混搭帶有個人風格、宣示態度！

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】