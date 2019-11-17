【韓國品牌】Depound的簡約生活風格　KOL熱捧文字quote帆布袋

簡約百搭、容量實用的帆布包始終是高人氣的包款之一，幾乎是人人都具備的基本包款，而各大服飾、文創品牌也都相繼推出不少有著品牌特色的設計帆布包，如果搭黨們目前正在尋覓一款心儀的帆布包的話，不妨參考韓國生活風格品牌 depound 所推出的包款，包上印有 quote 文字、法式簡約質感的設計，散發出優雅又帶點隨興的氣息，著實激起了搭編強烈的購物慾呀！

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2016 年於首爾誕生的韓國生活風格品牌 depound，以每天陪伴著我們的生活用品為主要推出商品，將簡單自然的美感融入其中，以白色、杏色等溫柔色調為主調，推出一系列帆布手袋，基本卻經典的托特包、充滿生活感的咖啡包，搭配上印刷的 quote 文字，或是綁帶設計，獲得了不少消費者的青睞。

除了款式豐富的帆布包外，depound 也推出了一系列基本款服飾配件如毛帽、圍巾、手套、襯衫和衛衣等，生活雜貨方面也有馬克杯、香氛、桌巾、野餐墊和布掛曆等，不只依靠服飾穿搭來營造個人風格，更是利用日常生活用品來堆疊出自然舒適的生活風格。

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結語：

如果有在關注韓國部落客的搭黨們，應該不難注意到 depound 的出鏡率相當高，甚至在台灣偶爾也能看見它的身影了，簡單包型搭上充滿巧思的設計，搭編真的每次在 IG 上看到 depound 的貼文，都會被燒到的體無完膚啊！

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原文： 將自然質感注入生活裡！韓國生活風格品牌 depound，極簡設計讓人一見鍾情！

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