【韓國手袋】韓星熱捧小眾品牌LOEUVRE　「小太陽」水桶袋超獨特

首爾，近年已有成為亞洲時尚重鎮的趨勢，當地設計師也漸漸在國際上發光，更有不少小眾品牌蘊含驚人設計能量，近來專注在袋款設計上的LOEUVRE南韓品牌逐漸打出知名度，歐美潮人也有不少人入手！宛如一顆「小太陽」的有弧度六邊形水桶袋是最搶手也最具代表性的設計，建議要入手可以從「小太陽」開始。

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水桶袋是近來大勢袋款，精品大牌LOUIS VUITTON、FENDI等皆有推出，但大部分的款式仍在「鬆緊束口水桶袋」遊走，LOEUVRE的「小太陽」在結構上較特別，用六片皮塊拼接、加上一個底座，能有更多材質與色彩上的轉變，且在袋身線條的表現上也更柔軟，同時又保有水桶的結構感，比傳統的水桶袋更多變。

「小太陽」除有單色系，也有彩色毛毛拼接的款式，相當適合冬天攜帶，暖意四射的氛圍，讓人背上就忍不住想摸，心情立刻好起來。若自詡為很能駕馭彩色單品的人，也能選擇多色拼接的款式，「小太陽」的變化無窮，有雙色款，也有多色拼接的款式。

▼▼▼多位韓國女星都有揹LOEUVRE的「小太陽」手袋▼▼▼

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同時在鍊帶上也有很多變化，舉例來說除了皮背帶外，還能加上壓克力鍊帶，讓「小太陽」更前衛也更年輕。或者有設計更強烈的款式，金屬鍊帶上手更優雅，也更有大女人的時尚氣勢。以價格來說，最基本款的「小太陽」約能用港幣1,700元左右入手，若是毛料、壓紋皮革、金屬鍊帶等，則約能用萬元有找的價格入手，與輕奢手袋的定價差不多。

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