【Teddy Bag】Chanel、LV齊出毛毛袋　IG洗版冬季必須入手？

即將步入秋冬，各大精品也陸續將新貨上架，綜觀本季趨勢，不可或缺的就是「泰迪熊毛毛袋」，毛絨絨的材質，能在冬天暖手又暖心。沒有一個暖男在旁陪伴，起碼要入手一個暖心袋！當背上身時，立刻被幸福感包圍，有什麼比這更暖的事呢？

CHANEL、LV（LOUIS VUITTON）秋冬也上架毛毛材質袋款，從依舊酷酷的腰包到百搭側背小袋通通有，異材質拼接的設計，讓這些泰迪熊毛毛袋依舊保有CHANEL、LV的經典模樣，但又能透過新穎的材質找到「溫度」，可愛滿點的風格，更讓經典雙C、LV Logo更加年輕。

小袋流行了許多年，輕便易攜帶的特性，如今仍是許多女性首選，先前侯佩岑也入手黑色拼接泰迪熊毛毛翻蓋小袋，經典又暖心的特色，很快就擄獲女明星的心，而這款也是目前CHANEL專賣店櫥窗主打款，確實很紅。

CHANEL口蓋包，連侯佩岑都入手。 （IG@houpatty ）

愛上腰包的潮人們，LV、CHANEL風格各異，前者走經典腰包輪廓，休閒又運動；後者則為小型方正翻蓋袋，繫上腰間優雅又有女人味。若真的要從中選一款入手，確實會讓人陷入選擇困難症。

▼▼LV、CHANEL同是「毛毛腰包」卻風格各異，你選拿一個？（按圖放大）▼▼

+ 3 + 2

經典的輪廓與設計，添加了新鮮的材質，讓整體散發不同的味道，是新貨最有趣的地方，比如說紅了幾十年的Speedy、新世代的Twist，在這個秋冬，通通穿上「泰迪熊毛毛」外衣，暖意滿點的設計，也很有讓粉絲們生火的實力。

▼▼腰包以外，其他袋款也有加入毛毛軍圍！（按圖放大）▼▼

+ 3 + 2

▼▼Chanel、LV以外，其他品牌也有推出Teddy Bag毛毛袋，IG今季打卡大熱且豐儉由人，最平的只售港幣$300多元（按圖放大）▼▼

+ 5 + 4 + 3

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】