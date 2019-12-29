【街頭時尚】20歲滑板少年創品牌　ILLAY「新鮮以至於無法形容」

偶爾經過台北幾個滑板場地時，總會看見 Deryl 玩版的身影，印象中板子總不離身，但除此之外他也有自己的服飾品牌。大學就讀輔仁織品學系，依賴著對於服裝純粹的熱情支撐，從完全零基礎到現在成立自有品牌 ILLAY，品牌如同是 Deryl 視角望出去的風景，帶著獨特的觀點與氣質，也乘載了一路走來的經驗與美感累積。

這回在他最熟悉的永樂布市聊聊滑板與服裝在他心中的份量，以及對自己、品牌未來的展望。

滑板算是教會我兩件很重要的事，毅力和實踐 Deryl

幾歲開始玩滑板？

高二！還記得當初是陪朋友玩，結果沒想到後來自己完全迷上，朋友卻沒在玩了。

滑板對你來說代表什麼？

對我來說代表著全部，從比較外在的生活、文化到追求夢想跌倒還是要爬起來完成它的精神。

從滑板學習到的事情？

滑板算是教會我兩件很重要的事，毅力和實踐。滑板真的非常需要耐心和決心，要學會隨便一個招式可能都需要每天勤奮地練習半年到一年，經過幾萬次的失敗和跌倒才能成功。

我覺得現在這個時代，因為大家都可以取得非常多的資訊，因此有一個現象，就是大家常常將「知道」和「完成了」混為一談，每個人都可以輕易的去評論任何事，這樣可能並不那麼好。

其實想說的是，我覺得每一個人都應該要找到一件自己喜歡的事，然後去做、去試著完成目標，真正去做了一些事才會知道每件事物都是如此得來不易，如此一來便會更懂得珍惜自己的生活和身邊的人事物。

「滑板算是教會我兩件很重要的事，毅力和實踐」（KEEDAN授權使用）

成立 ILLAY 的契機？

擁有自己的品牌是自 12 歲以來的夢想，20歲的某天醒來後，突然一股很強烈的念頭襲來，告訴我現在就該做了。

後來也覺得萬事起頭難，先跨過這關後再邊做邊學也是條路，或許看似有點散漫，但總比空想卻在原地打轉的好些。

為何會選擇「ILLAY」作為品牌名？

ILLAY 這個詞是高中上課無聊滑手機時發現的，意思不只一種不過其中我特別喜歡「新鮮以至於無法形容」的這個解釋，想提醒自己永遠保持好奇心，同時也跟我什麼都想嘗試的個性蠻吻合的。

除此之外也覺得草寫寫起來很漂亮，這個詞便一直留在我的腦海裡，取品牌名稱時便自然而然地想到它。

ILLAY 這個詞是高中上課無聊滑手機時發現的，意思不只一種不過其中我特別喜歡「新鮮以至於無法形容」的這個解釋。（KEEDAN授權使用）

常來永樂挑選布料、輔料嗎？

從大學時代就還蠻常來的，在這一區剛好布料、輔料到鈕扣之類的在這一區都能夠買齊，除此之外也有些店家可以代處理一些裁縫車機做不到的事情，像是壓四合釦之類的，很方便。

這一區近年也慢慢有新店家出現，氛圍變得更舒適些，但還是古早味的攤販最合我的胃，在布市側邊的苦茶是每當夏天來時都會報到的店家，非常解渴。

想做出不論經過多久都還是會覺得非常棒、並且是有故事的服飾 Deryl

平時都如何接受新資訊呢？

其實關於服裝和時尚的東西都是亂看，哪裡有有趣的文章就看，偶爾也會買雜誌來翻。

但有時候反而會想脫離「服裝」這個領域，稍微暫停一下，總覺得一直停留在這個圈圈裡頭會太被侷限，導致創作受些影響。

最喜歡的還是聽朋友及身邊的人說故事、觀察路人和街道之類的，相當多靈感都是這樣而來。

▼▼點撃圖片看更多ILLAY設計▼▼

+ 5 + 4 + 3

對於品牌有什麼堅持的部分嗎？

我非常看重服裝的「工藝」，從紗線、布料、版型到每一道車縫線，每處細節我都不願放掉，像是前陣子在製作有印刷圖案的單品時，曾一整天待在印刷廠就為了把顏色對到滿意。

未來 ILLAY 的目標？

目標是做出不論經過多久都還是會覺得非常棒、並且是有故事的服飾，再說遠一點的話就是成為台灣街頭的經典，也發展到國外。說實在目前距離我理想的樣子還有很長一段距離，現階段頂多完成10%左右，而我所畫下的餅並不小，和我最喜歡的漫畫作者尾田榮一郎一樣，這件事可能會花超過20年吧！

永樂布業商場 台北市大同區民樂街1號

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】