【扭蛋時尚】需經48小時浸晾燙的期待　才能穿上的驚喜扭蛋Tee

幽默是生活中不可或缺的元素，將幽默手法運用在設計中，不僅能讓帶給大家深刻的印象，也可以療癒大家有點憂鬱的生活。因為去年獲得 LMVH 設計冠軍而備受矚目的日本品牌 doublet，設計師井野将之就將日常生活的元素重新注入設計之中。 在 LVMH 的決賽裡，井野将之就以一個壓縮杯麵造型的 T-SHIRT 贏得全場的注目，撕開杯蓋，倒入水、浸泡一下，裡面的 T-SHIRT 就會逐漸膨脹，大膽創新的概念，讓評審對 doublet 留下深刻的印象。在過往的訪談中他曾說：

我希望跟別人分享一些小時候的回憶，記得以前流行過軟膠的恐龍玩具，在水裡泡一泡就會變大，然後又想起日本許多紀念品店都會販售一種經過壓縮的毛巾，於是我一直思考這種「變化」的概念。 井野將之

延續壓縮的概念，井野将之在 2019 年秋冬又嘗試將 T-SHIRT 壓縮至代表童年記憶的扭蛋之中，展現 doublet 品牌幽默的一面。而每一個扭蛋都是驚喜，有趣的是平常只要投下硬幣，轉動旋轉鈕，一邊祈禱著會得到想要的款式，你可以馬上打開扭蛋，揭開扭蛋裡的驚喜，但 doublet 的扭蛋 T-SHIRT，編輯可是稍微費了點工夫、花了點時間（大約兩天，需要等待乾燥）才能真正享受穿上它的愉悅感。或許設計師井野将之就是希望透過「等待」的過程，點燃你的好奇心，會讓人更加期待最後獲得 T-SHIRT 的那一刻。

從一開始得到不知道什麼圖案的扭蛋，經過拆開、泡水、晾乾、燙平等步驟，最後真正穿上 doublet TEE 大概費時兩天左右，但從沒想過會用這樣的方式，像拆禮物一樣，一層又一層揭開面紗，等待過程雖然有點難熬，但最後的驚喜是值得期待的。

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