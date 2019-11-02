【台灣設計】秋冬是皮革的季節　四個MIT品牌：真皮單品CP值高

說到秋冬，特別適合以絨毛、麂皮、皮革等具備滑順觸感、時尚視覺當作日常使用的配件，其中又以皮革、真皮類的物品，最受一般大眾喜愛。 不過，許多人對真皮的印象都是「昂貴」、「難照顧」。這邊編輯將介紹台灣的 4 個真皮皮件品牌，不僅具有獨樹一格的設計，且 CP 值也很高、又都是「MIT 製造」（Made in Taiwan），怎麼能不支持一下呢？

1. HANDOS

秉持著每一款配件都能「經典得很與眾不同」的信念，HANDOS 設計師是皮件師傅眼中的「麻煩人物」，從材質、斜角、五金、配色，不論多細微的地方，都暗藏著 HANDOS 要帶給消費者的獨一無二與時尚感。

有不少消費者第一次拿起 HANDOS 的包包，都會意外地感受到它輕盈的重量，這也是設計師與師傅來來回回的溝通和堅持，經過無數次的調整，製出客人手上滿意的時尚配件。

+ 6 + 5 + 4

2. 林果良品 Oringo

發跡於 2006 年，創辦人以自己的小名「林果」作為品牌名稱，強調以傳統工藝精細的精神，渴望延伸出更多的細節與品味之處；進而期盼大眾體會「手製」的溫度，拉近人與人之間的關係。

林果良品重視傳統鞋業，希望盡品牌的力量，再次發揚 1976 年製鞋的盛行期。品牌以亞洲人的腳型作為開發，以高質感的皮料製出高雅、時尚的紳士鞋為主打；近年將此工藝投入女鞋中，開啟另類的穿搭風，也同樣受消費者的歡迎。

+ 7 + 6 + 5

3. CALTAN Design

CALTAN Design 創立於 2006 年，由華裔設計師 Victor Li 和三位朋友憑著多年皮革代工經驗，共同締造出的台灣品牌，強調設計簡單，沒有華麗綴飾的經典風格，並帶點歲月痕跡的獨特風韻。

堅持 100% 純牛皮製作，觸感極佳，由印度加爾各答地區的老工匠代工製作，一針一線追求精細和質感。商品從零錢包、卡片夾到側背包、公事包都有，很適合身處都會的時尚上班族作日常的搭配選擇。

+ 8 + 7 + 6

4. SOBDEALL

SOBDEALL 源起於創辦人對義大利皮革工藝堅持的敬畏，他認為應該將這份信念和技術帶來台灣，並於 1993 年創立品牌，使用義大利頂級的皮料，以嚴謹的做工方式，製出一件件時尚耐看的皮件。

每一款 SOBDEALL 都十分具有獨特性，復古與前衛並存的設計，帶在身上真的很難和其他人撞包。此外，品牌也堅持採用環保的原料，亦不追求過度的量化，提升了品牌的溫度。

+ 14 + 13 + 12

編輯一直覺得，許多台灣品牌真的都很用心，他們追求完美，強調工藝與美學間的平衡點，讓人讚賞。今年秋冬的配件，要不要給 MIT 品牌一個機會？

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】