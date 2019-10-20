台北赤峰街的軍迷古着店：堅持對抗世界　打造層次感軍事風的偏愛

身穿 G-1 飛行外套、戴住Ray-Ban黑超的湯告魯斯（Tom Cruise），在 1986 年電影《壯志凌雲》（ Top Gun）騎着電單車展現帥氣丰采，連男士們也讚嘆他的英姿，尤其轉過身能看到的G-1 Air Force Jacket上的中華民國國旗，也讓G-1 更蘊含不同的收藏意義，順勢帶起一股軍裝熱潮。 時隔三十幾年，除了 Top Gun帶來續集消息外，軍裝風格也再次回歸，許多街頭品牌都融入軍裝的元素。而來自台北西門町的 「對抗世界」就搜集了許多來自各國的軍裝，近期更將觸角延伸到古着集中地的赤峰街開設了第二家分店。

身穿 G-1 飛行外套、戴住Ray-Ban黑超的湯告魯斯（Tom Cruise），在1986年電影《壯志凌雲》騎着電單車展現帥氣丰采（《壯志凌雲》劇照）

你是獨一無二的自己，不需藉由模仿別人來完美自己，對你愛的有所堅持，不被世界改變，這就是對抗世界。

對抗世界（KEEDAN）

沿住赤峰街，彎進其中的寧靜小巷，小心不要走錯巷。推開木頭把手的門，立即傳來60年代Ben E King唱的老歌《Stand by me》，瀰漫着古老的氣味。逛過西門店的老顧客都知道，西門店的裝潢呈現出店主的率性，疊疊層層的衣服就像挖寶般、連走道只容許一人穿過的擁擠，而赤峰新店寬敞有餘的空間還擺着一張能讓你坐下休息的沙發。

外表看似酷酷兇兇的店員Nick笑着說：「大部分人比較熟悉美國軍品，但我們還另外有歐洲系，像是個人喜歡捷克與瑞典，捷克軍裝的顏色比較偏褐色，搭配美軍的OG-107軍褲，就算全身軍裝也能很有層次感。」原本較少接觸軍品的他，也是因為踏進了「對抗世界」，了解軍品的故事後而更加喜歡軍裝。

第一家店選在台北潮流文化的發源地西門，二店為什麼選在截然不同氛圍的赤峰街？

赤峰街這有許多不同風格的古着店，也吸引了古着愛好者來這邊逛街，就是群聚效應所以選在這。而客人風格也有差異，像是西門店的客人比較多是喜歡潮流的年輕人，而赤峰街的客人會更注重自己個性的那一面。

赤峰街這有許多不同風格的古著店，也吸引著古著愛好者來這邊逛街，就是群聚效應所以選在這。（keedan授權使用）

如果要推薦一樣單品。

就是掛在牆上的鎮店之寶，這三件都是老闆的非賣收藏品，從左至右分別是M41 HBT、P41、P44。

這三件都是老闆的非賣收藏品，從左至右分別是 M41 HBT、P41、P44。（keedan授權使用）

對抗世界想要帶給客人什麼？

對抗世界為客人挑選了許多來自世界各地的軍裝，除此之外也想帶給客人關於軍品上的知識，還有親切的服務，只要有時間都會盡力回答客人的問題，也很喜歡跟客人聊天分享。

對抗世界 2 號店 Instagram: fight.against.the.world.no2 地址: 台北市大同區赤峰街 37 巷 5 號 1 樓 營業時間: 15:00 ~ 22:00

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