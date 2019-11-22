【長場雄作品展】展示大量親筆藝術品　系列主題商品同步限量登場

近日香港的藝術氛圍可謂異常熾熱，繼日本街頭藝術家Verdy的《MEET VERDY GALLERY》展覽之後，就連知名度更高的藝術插畫家長場雄，也宣告於今年12月，正式在香港中環舉行首個海外立體作品及油畫作品的個人展覽《I'M YOUR VENUS》。

長場雄作品展再度回歸香港！（MEET YU NAGABA GALLERY）

作為日本其中一個最為香港人熟識的藝術家，長場雄Yu Nagaba向來擅長運用簡約線條，來繪畫出一系列流行文化Icon人物以馳名當世，作品不但活躍在雜誌、書籍、音樂、廣告之中（曾先後與Beams、Goodhood及Ray-Ban等時裝品牌合作），就連港產片《志明與春嬌》亦找來他合作推出限定商品，足證長場雄在藝術界、文化界以至潮流世界的地位超然。

《MEET YU NAGABA GALLERY - I'M YOUR VENUS》展覽，將於12月10日（星期二）至16日（星期一）一連七日在香港舉行，不過與平常參展的作品不同，今次展覽乃是鮮有地以油畫作品和立體作品，作為創作主題軸心。焦點藝術品包括帶來25幅以「VENUS」（維納斯女神）為主旨的油畫作品，和立體雕塑「I'M YOUR VENUS」，以平面繪畫著稱的長場雄，原來連立體雕塑都可以創造出來，委實聞所未聞，實在值得親身朝聖。

以幻想「住在ACE HOTEL繪畫的作品」為概念為基礎，再於Memo紙畫出《這個殺手不太冷》等舉世馳名的人像畫。（MEET YU NAGABA GALLERY）

除了關於維納斯女神的作品外，《I'M YOUR VENUS》展覽也將會展示長場雄「ACE HOTEL」系列油畫作，了解流行文化的朋友應該知道，ACE HOTEL乃是當前活躍在紐約、西雅圖、倫敦等大城市的新派連鎖酒店，是致力將酒店文化與當代藝術文化合一的倡導者，故製作此系列作品的時候，長場雄總會先在ACE HOTEL的Memo紙上繪畫，以幻想「住在ACE HOTEL繪畫的作品」為概念為基礎，再於Memo紙畫出《星聲夢裡人》、《這個殺手不太冷》以至《危險人物》等舉世馳名的人像畫，香港藝術愛好者如果能夠親身見證，絕對是難忘體驗。

「I’M YOUR VENUS」11吋搪膠版公仔全球限量1,000隻，售罄1,560港幣。（MEET YU NAGABA GALLERY）

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《MEET YU NAGABA GALLERY - I'M YOUR VENUS》展覽詳情：

日期 ：12月10日至16日

地點 ：中環奧卑利街19號

開放時間：12月10日 （星期二） 下午2時 – 晚上8 時

12月11日至15日（星期三至日） 上午11時 – 晚上8 時

12月16日（星期一） 上午11時 – 晚上6時