【男裝腕錶】空少愛咖啡變身尋豆師：必須On Time是兩者的共通點

有一句話是這麼說的：「時間是我的朋友，不是我的敵人，我喜歡時間，它不會給我施壓，如果你有很多事要做，那就是恩典。」

咖啡空少認為咖啡讓自己接觸到不同的人事物，不同的咖啡師與咖啡莊園。（KEEDAN授權使用）

訪問咖啡空少 Jerry 時，這段話不停縈繞在我的腦海裡。空中服務員經歷 10 年，同時兼顧空少與咖啡師將近4年，對咖啡空少而言，無論翱翔天際或咖啡，「如果」兩個字永遠不存在，分秒不差是不變的準則，「我們有個術語叫做 OTP，On Time Performance，幾點起飛、幾點降落、何時要送餐，只要差個一秒，就會影響到乘客的行程，甚至是安全。」咖啡空少說：「咖啡 On Time 更是重要，例如杯測，從注水到破渣，一定要是剛剛好 4 分鐘。」

最初是因為飛到外站時，想要有自己的時間、按照自己的方式，去做自己喜歡的事，咖啡空少開始到處找咖啡館，後來發現原來等待的過程，也是可以主動創造，考了咖啡師證照，進而想要瞭解豆子的來源，咖啡農的辛苦，天氣、時間對風味的影響，開始了尋豆師的工作。（尋豆師：業內稱咖啡買手，深入中南美、非洲、印尼等等咖啡莊園，接觸生產者，找到最好的咖啡豆。）

「空中服務員當久了，我的身體會自動 follow 每個城市的時間規則，」咖啡空少說：「理智上，我得看手上戴著的 TAG Heuer Aquaracer CALIBRE 7 GMT 兩地時間自動腕錶，才能得知現在所處之地的時間，不過，生理的身體時間指數會自動轉成當地。」咖啡空少 2019 年年初飛了瓜地馬拉，他說起了 6 月與 9 月飛往哥倫比亞的過程，「大家都說哥倫比亞治安不好，很危險，但人民的幸福指數是很高的（2017 年全世界排名 36），他們懂得什麼是滿足。」咖啡空少回憶道：「當飛機降落波哥大機場，我與手錶已經自動轉換成哥倫比亞的時間，漸漸地follow了當地緩慢的生活步調，雖然出差得在最短時間做最多的事，但哥倫比亞真的沒有on time這回事。」

TAG HEUER AQUARACER CALIBRE 7 GMT兩地時間自動腕錶／43mm／Calibre 7 自動機械機芯／振頻每小時28800次，42小時動力儲存／防水深度300米（KEEDAN授權使用）

在這三個禮拜，咖啡空少過著哥倫比亞時間的生活，在 LA MARÍA 瑪莉亞莊園找到了比較不會受到病蟲害影響，有著熱帶水果調性，發酵的酒感與檸檬酸質 Castillo 豆，更聯名了一款有著鳳梨與花香的 Geisha 豆。離家那麼遠，咖啡空少更在乎的是與在台灣的家人，包括一歲多兒子的對話時間。「我必須算好哥倫比亞與台灣的兩地時間，算準他們的起床、適合視訊的時間，現在直接看 TAG Heuer Carrera Heuer 02 GMT 兩地時間自動腕錶就很方便，」咖啡空少說：「對我而言，時間價值變得更重，工作與家庭分處於天秤的兩端，還在尋找彼此對最好的平衡點。」

空中服務員給咖啡空少的生活造了寬度，尋豆師則為他的生活鑽了深度，不變的是對 On Time 的堅持（KEEDAN授權使用）

空中服務員給咖啡空少的生活造了寬度，尋豆師則為他的生活鑽了深度，不變的是對 On Time 的堅持，時間有限制但並非壓力，而是一種有形的連結，對咖啡空少而言，因為當空少，連結到了咖啡，從泡咖啡館連結到了現在尋豆師的工作，至於下一個會連結到什麼？

咖啡空少笑了笑說：「還在思考中，希望有機會能前往咖啡盛產的非洲，找到很棒的莊園與豆子！」

何謂GMT 手錶 GMT意思是格林威治標準時間（Greenwich Mean Time），倫敦格林威治的平均太陽時間，也就是國際標準時間。現在的GMT手錶擁有雙時區設計，兩個時區能夠由配戴者設定，也可顯示上下午或24小時制。

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