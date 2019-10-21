獨立製錶品牌MB&F掌舵人的匠心之魂：製錶是Humanity, Never Toy

「你再稱呼我的錶為玩具，我會把妳踢出去！」說出這句話的是這次來台參與 IWST 獨立製錶展的MB&F創辦人Maximilian Busser。以非專業的外行人看來，一只時間不見得一眼就能看清楚、要價從幾十萬到四千萬的腕錶，的確就像是有錢人家的玩具，買來是收藏而非看時間。

不過，對這些每只錶從有idea、畫草稿到完成，或許得花上好幾年的獨立製錶師而言，製錶是「Work of Art, Never Toy。」幾百個零件，幾百道工序，承載的不只是對鐘錶的熱情，還有他們的故事，如同Maximilian Busser說的：「Story of My Life」。

來台參與 IWST 獨立製錶展的 MB&F 創辦人 Maximilian Busser。（KEEDAN授權使用）

「世界上沒有多少真正『好』的腕表，真的很少，」Maximilian Busser 接受專訪時這麼說：

對我而言，製錶是Art、製錶是Beauty、製錶是Humanity，但現在的鐘錶工業，這些要件全都消失了，真正的製錶是將製錶師個人的故事，轉化成創意，當我戴上某位獨立製錶師打造的腕錶，就如同他跟我分享了他的生命故事。 Maximilian Busser

Maximilian Busser將其童年夢想充份貫注於鐘錶設計中▼

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這次MB&F帶來的最新作品Horological Machine系列 Nº9 Flow 腕錶Road Edtion，就是創辦人自身的童年記憶，結合復古跑車與噴射機引擎的外型，「我小時候想當汽車設計師、又最愛組飛機模型，就有了這樣的想法」童年夢想從有了靈感到真正做出這隻錶，花了 4 年的時間，每只錶得用 18 個月才能完成，因此這隻Road Edtion 限量18隻，「若要多做 10 隻錶，我算算，得到2021年。」

為女兒設計的LEGACY MACHINE FLYING T，顯示時間只有配戴者看得到。（KEEDAN授權使用）

Maximilian Busser又拿出一只名為Legacy Machine Flying T的腕錶，「女孩子都有打開後會有跳芭蕾舞女孩的音樂盒吧！我女兒的夢想是當芭蕾舞家，中間這個聳起的部分就是芭蕾舞女孩，這是我做給她的，時間只有配戴者看得到，only to her」還有他當日配戴的腕錶，出自一個從未上製錶科班，全靠自己摸索完成的獨立製錶師，超過581個零件，花費四年才完成，Maximilian Busser用「獨立製錶的革命」來形容。

按圖看更多MB&F的精製腕錶▼

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在IWST（IWST, Independent Watch & Art Salon Taiwan）展覽裡，每一個獨立製錶品牌、每一只腕錶凝結著製錶師的夢想、製錶師的經歷，才讓獨立製錶儘管量少又昂貴，還是讓真正愛錶的人無法抗拒，因為這只腕錶是配戴者與製錶師有形的連結。

立志要做「明日的腕錶」，完全翻轉了對於所謂「看時間」認知的URWERK，第一只錶靈感來自 ⟪STAR WARS⟫ 的千年鷹號，問到打造一只腕錶最困難的點，「所有。」URWERK 全球業務總監 Remy Warluzel 說：「我們一年只能做 150 隻錶，從漫遊小時的顯示技術、上鍊裝置到錶殼都有無數零件組成，構造非常複雜，我才會說每個步驟都很困難。」

URWERK 全球業務總監 REMY WARLUZEL戴的是 THE UR-100，「到整點會有聲音，提醒我該要看錶了。」（KEEDAN授權使用）

MB&F與瑞士知名座鐘品牌L’Epee 1839 合作的T-Rex，有如異形怪獸，其實是個座鐘，還有 L’Epee Fast Time，一台復古跑車，向前延伸的引擎罩、50 年代的水箱護罩，放射狀大輪圈，其實內部搭載了8日動力引擎，也就是擁有 192 小時的動力儲存，它也是個座鐘。

看完獨立製錶展，雖然這些錶款離我們小老百姓距離很遙遠，但仔細研究沒有大集團包袱的每位製錶師，對每一個細節所花費的心力、全神貫注的熱情，還有一段段故事，每一只腕錶都是有人味的。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】