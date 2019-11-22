Yohji Yamamoto登上《System》雜誌封面　大談50年時裝創作生涯

同樣貴為日本史上最偉大的時裝設計師，相較於川久保玲，山本耀司的確相對高調得到，明天他又會登上《System Magazine》當封面人物了。

明天出式公開發售。（System）

回顧山本耀司昔日曾經登上過的封面雜誌：

雖然近年紙媒失陷，或者愈來愈人偏愛「睇片睇圖，不看文字」，但在西方國外就幸運地，有一些以文字深度見稱的時裝雜誌，仍然能夠屹立當世，來自倫敦的《System Magazine》正是表表者，無論是人物採訪還是專題故題，基本上每一篇文章的長度和深度性，皆足以達至學術的級別以著稱，閱讀的時間固然比一般雜誌長許多，消耗的精力也絕非一般時裝刊物所能媲美（它可是一本每篇文章有註解的雜誌！），過程雖然艱辛，但隱藏的知識與啟發性卻又無可比擬，無怪全球支持者既多且眾。

每篇文章有註解的雜誌，其深度性可想而知。

《System》雜誌歷史經典封面。

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正正是在國際間地位蜚然，能夠登上每半年一次的《System Magazine》封面者，也是時裝世界最頂兒尖兒的人物（除了上一期除外），由Miuccia Prada、Alessandro Michele、Virgil Abloh再到Kim Jones，皆分別出任過封面人物，並成功掀起超注目話題性。而來到最新一期issue No.14，《System Magazine》就找來了東洋時裝大師Yohji Yamamoto山本耀司出來擔面封面人物，回顧他50年的創作生涯之餘，也大談自由對於一個設計師、藝術家的重要性，雖然明天才正式出版，但內容必定精彩萬分，卻是無用置疑的。