【斷捨離】近藤麻理惠開網店鼓吹消費　唔等使商品令人怦然心動？

撰文：陳婷楓
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尤記得於年中大熱由近藤麻理惠主持的Netflix節目《Tidying Up with Marie Kondo》，她那就著怦然心動的收納理論而廣受歡迎。
最近這位「斷捨離」教主再次亮相，不過她今次不是教人斷捨離，而是宣布成立個人品牌販賣各種日用品。
一邊鼓勵別人捨棄舊物，一邊鼓勵大家購買自家商品，近藤麻理惠完美示範何謂「識玩」與虛偽。
當時由近藤麻理惠主持的節目上架後，一眾近藤死忠（無分中外）用盡全力扔棄不再心動的舊物。據悉當時有人因不再對丈夫有怦然心動的感覺，差一點連丈夫及婚姻都「斷捨離」，教主的魔力果然無人可擋。
藤麻理惠主持的Netflix節目《Tidying Up with Marie Kondo》大受追捧（Netflix）
點擊重溫近藤麻理惠執行斷捨離片段：
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不過俗語有云：「人會變，月會圓」。一年都未過去，近藤麻理惠就由鼓勵人扔棄舊物的「斷捨離」教主，變身成為鼓勵人消費的網店店主。
事源近藤麻理惠宣布個人網店konmari.com己正式營運，大家可在網站上選購125款讓人「怦然心動」的的商品，包括音叉、水晶、書、托盤、動物造型袋等。
網店賣音叉，近藤麻理惠是想反斷捨離？（konmari.com）
按圖看KonMari網店更多商品，看看有幾多是「唔等使」：
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可能近藤麻理惠觀察到大家依照她的教導扔棄舊物後變得空洞，有消費添置用品的需求。不過就照片可見，近藤麻理惠出售的商品設計不算特別，功能性上亦不算出色，能否令大家怦然心動就見人見智了，但近藤麻理惠的行徑能充分印證香港人常常所講的一句：「真係神又係你，鬼又係你」。