【斷捨離】近藤麻理惠開網店鼓吹消費　唔等使商品令人怦然心動？

尤記得於年中大熱由近藤麻理惠主持的Netflix節目《Tidying Up with Marie Kondo》，她那就著怦然心動的收納理論而廣受歡迎。

最近這位「斷捨離」教主再次亮相，不過她今次不是教人斷捨離，而是宣布成立個人品牌販賣各種日用品。

一邊鼓勵別人捨棄舊物，一邊鼓勵大家購買自家商品，近藤麻理惠完美示範何謂「識玩」與虛偽。