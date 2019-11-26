藤原浩與Polaroid聯乘推出SLR680　即影即有相機亦成今冬潮物　

繼上月宣布與MTV合作推出「The MTV Stereo Cam」後，Polaroid Originals早前宣告將於下月推出與藤原浩聯乘合作的「fragment design x Polaroid’s SLR680」，勢必成為一眾潮人必買的item。

Polaroid Originals早前宣告將於下月推出與藤原浩聯乘合作的「fragment design x Polaroid’s SLR680」。（Polaroid Originals）

在這個不分高低，聯乘當道的時代，日本潮流教父藤原浩與不同品牌及藝術家合作並不是新鮮事。繼與Bulgari、Louis Vuitton、Moncler等品牌合作後，早前就有消息指藤原浩將與出乎大家意料的相機品牌Polaroid Originals合作，推出即影即有相機「fragment design x Polaroid’s SLR680」。

SLR680型號相機屬Polaroid Originals的經典機款，於70年代面世，屬於SX-70的改良版本，生產線由美國轉到日本，設有自動對焦及閃光燈功能，折疊式的外型除了有型，更方便用家攜帶。

Polaroid Originals經典機款SLR680。（Polaroid Originals）

是次Polaroid Originals與藤原浩合作推出的限量機款便是由SLR680演變而成。「fragment design x Polaroid’s SLR680」全黑折疊型機身與傳統SLR680非常相似，唯獨機面的「Polaroid」及「SLR680」的字樣及大小作出了少許改變，紅色的對焦按鈕亦更換成黑色，使得相機看起來更簡潔有型。另外，機身側面亦印有每部相機的編號，凸顯其獨一無二的價值。

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「fragment design x Polaroid’s SLR680」定價為美金$1,700（約為$13,260港元），將於12月7日於Polaroid Originals官方網站公開發售，官網將於同一時間推出同系列的配飾如相機袋、相機帶、hoodies、外套、T-shirts等，有興趣的朋友敬請密切留意。