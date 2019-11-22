【荒木經惟】亂世下在港開辦展覽　以花的姿態探討生命真諦？

日本知名攝影師荒木經惟自七十年代起透過拍攝貓、妖媚的鮮花、被緊縛的女體、澄明的天空、混雜的東京街景，多年來為世人帶來無數出色的作品。 香港SHOP Taka Ishii Gallery為紀念成立一周年，由即日起至2020年1月19日舉辦荒木經惟個展 《花曲》，透過荒木的攝影作品向港人展現花卉短缺卻璀璨的瞬間。

香港SHOP Taka Ishii Gallery為紀念成立一周年，由即日起至2020年1月19日舉辦荒木經惟個展 《花曲》。（由展覽提供）

花在越接近死亡時越具有生命力。即將枯萎之前是最美的。靠上前，聽一首醉於性靈的花曲。 荒木經惟

荒木經惟出生於東京「三之輪」下町區。「三之輪」下町區鄰近紅燈區吉原，一眾塗脂抹粉的風塵女子長年流連。她們死後便會葬身於荒木老家前的淨閑寺——淨閑寺又名投入寺，是當地風塵女子的墓園，當地風塵女子離世之後，遺骨便會被送到那裡，淨閑寺亦成為她們最後的歸身之處。

人人畏懼的墓園在荒木眼中毫不可怕，年小的荒木更在淨閑寺玩過各式各樣的遊戲如扮泰山、騎兵隊、印地安人等。那段在淨閑寺墓園遊玩的時光，令荒木自小便已洞悉生與死不一定是一個對立，而是一個具有相互交纏意味的循環。

花是荒木經惟多年來的拍攝主題。（由展覽提供）

那時他會走到墓地前欣賞祭祀用的鮮花，亦會於彼岸日走到淨閑寺拍攝僅僅盛開一星期的彼岸花，欣賞並記錄花卉瀕死之際所呈現的情慾姿態。那些拍攝經驗讓他體會到「愛慾就在死亡的場域之中」，為此他更自創出「EROTOS」這個新詞，將「Eros」及「Thanatos」揉合起來。

1990年，荒木的愛妻陽子不幸因病離世。臨終前，荒木接到妻子病危的通知，於是立馬趕至醫院，並在鄰近醫院的花店買了花束送贈愛妻。數小時後，愛妻陽子嚥下最後一口氣，含苞待放的花束亦在同一時間綻放。自此之後荒木便開始忘形地拍攝花卉，不能自拔。

1990年，荒木的愛妻陽子不幸因病離世，圖為荒木為陽下拍攝的遺照。（Araki Nobuyoshi）

趕往醫院探望愛妻陽子時拍攝的自拍照。（Araki Nobuyoshi）

就這樣，我從白天拍到傍晚。這是我拍花的初體驗。一開始受到如此強烈的吸引，主要就是由於它給人的感覺與死亡非常接近。因此，我迷上了這個主題，忘我地拍個不停，至少拍了幾千次喔！ 荒木經惟

欣賞荒木經惟過去的花卉攝影作品：

+ 11 + 10 + 9

縱使後來荒木轉至拍攝女體為主，但仍不時拍攝花，多年來出版過多本以花為主題的攝影集如《色情花》、《色淫》等。是次SHOP Taka Ishii Gallery特意選上了荒木於1997年推出的中攝影作品《花曲》，為大家帶來為期三個月的展覽。

有別於荒木早年將鮮花放到白色背板前的攝影風格，《花曲》以特寫鏡頭強調盛開的花朵自身的腐爛，並以大膽、出乎意料的色彩組合展示花卉於各種形態下流露出來的性感氣息，創造出荒木描述的「花的交配場景」。藉著攝影紀錄花卉那璀璨卻短暫的瞬間，使觀者欣賞死亡之美之餘，重新審思生與死的意義。

率先欣賞荒木經惟香港個展：

+ 3 + 2

除了《花曲》之外，是次展覽亦會展出荒木為了哀悼愛妻而完成的《空景・近景》系列，以及他於67歲之齡完成的《67 反擊》系列。另外，是次SHOP Taka Ishii Gallery亦特意為大家帶來多本荒木的絕版經典書籍、荒木與藤原浩（Hiroshi Fujiwara）近期合作的聯乘系列「NOBUYOSHI ARAKI x uniform experiment」、以及與Virgil Abloh合作推出「COMING OF AGE」T-shirt系列，務必讓大家滿載而歸。

同場會出售荒木的絕版經典書籍及聯乘服裝系列：

+ 47 + 46 + 45