【咖啡】癮起卻不想光顧連鎖店？隨時隨地嘆Cold Brew只需這設計

不少人每天早上必定要喝上一杯咖啡才有生存的動力。但活在忙碌的城市裡，難保有時需要長時間徘徊於大街無法回家，莫非大家只剩下光顧大型連鎖咖啡店又或啞忍咖啡癮這兩項選擇？ 最近生產商Frank de Paula就推出了便攜式咖啡機，讓大家可以隨時喝上一口美味的Cold Brew，從此與咖啡連鎖店說再見。

Frank de Paula最近推出了便攜式咖啡機，讓大家可以隨時喝上一口美味的cold brew。（Frank de Paula）

Frank de Paula最新推出的可攜式咖啡機名為FrankOne，尺寸僅為4.7" x 4.7" x 7.5"，大小宛如溫水壺，方便用家放在辦公室桌面或帶出街，讓大家隨時都可喝上美味的咖啡。

過去大部份咖啡機僅可製作熱咖啡，FrankOne卻同時兼備製作冷、熱咖啡的功能，更能短時間內完成製作過程。用家在使用時，只需在咖啡機頂部放置適量的咖啡粉，再按照心情加入熱水或室溫水，按下按鈕後即可沖出美味的咖啡。據悉FrankOne製作一杯14oz的Cold Brew只需4分鐘時間，熱咖啡更只需30秒即可完成，如此方便又快捷，夫復何求。

FrankOne的外型亦非常不錯：

+ 4 + 3 + 2

FrankOne以USB充電，每次充滿電後即可沖出逾200杯咖啡，平日使用時完全不需接駁電源，非常方便。另外，整部咖啡機均以防水物料製成，用家清潔時僅需要以少量清潔劑即能將機器清洗乾淨，沖調咖啡時亦無需使用任何濾紙，符合現世代環保先決的大原則，定必令更多咖啡迷為之心動。