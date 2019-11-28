【CHANEL】為時代留影：經典外套如何勾勒現代女子的自由身姿？

每個年代都有忘不了的歲月。講述時裝史，大概不能忘卻1954年。 那年Gabrielle Chanel女士在紙上揮筆一畫，透過挺直方正的CHANEL Jacket將法國精神自由、平等、博愛具象化，展示出設計師的靈魂，同時刻劃出現代女子應有的身姿：俐落、剛毅、自由。

透過挺直方正的CHANEL Jacket，Gabrielle Chanel將法國精神自由、平等、博愛具象化，展示出設計師的靈魂，同時刻劃出現代女子應有的身姿：俐落、剛毅、自由。（GettyImages）

愛人間的擁抱、觸碰、纏綿，那年她從英國情人威斯敏斯特公爵（Duke of Westminster）獲得愛情，在觸碰之間感受到男士驅體特有的壯碩以及男裝衣料那與別不同的柔軟舒適，從中獲得創作的靈感。

她說：「服飾優雅與否，關鍵是穿上後能否活動自如」。

她將男裝服裝常用的軟呢及平織布用於女裝之上，再從衣服的整體結構下進行改革，將袖位提高、減去累贅的胸褶位、後幅位置則加上一條近乎不可見的線位鞏固外套的結構、下擺位置縫上一條鍊條，整件外套的線條變得筆直流暢卻又順服柔軟。從此女子不需再以繁重的衣履取悅他人，亦不需掩飾嫵媚之姿向男士看齊，自由而溫柔大概便是如此。

從此女子不需再以繁重的衣履取悅他人，亦不需掩飾嫵媚之姿向男士看齊，自由而溫柔大概便是如此。（GettyImages）

其後CHANEL Tweed Jacket成為經典。經典的故事不難說，如何把當中的意象與時代繼續掛鉤才是學問。轉瞬間數十光載過去，文化思想上無甚進步的世界力圖從方方面面向過去道再見，CHANEL則在Karl Lagerfeld的帶領下力圖平衡創新與經典。自他於1983年加入CHANEL始，便不時在品牌的經典加入他對時代的個人見解，而在上世紀最為經典的CHANEL Tweed Jacket當然亦在Karl Lagerfeld的筆下成為從不過時的自由象徵。

早於1985年，Karl Lagerfeld便把CHANEL Tweed Jacket從套裝中解放，透過搭配牛仔褲為CHANEL Tweed Jacket下了一個嶄新的定義。其後三十多年，他在各個系列中透過運用各種工藝、布料、技術，在經典的基調中展示他的創意——以外套搭配短褲、泳衣、甚至婚紗；在Tweed Jacket上釘亮片、珠子、鑲羽毛、織入條狀的薄紗、阿剛紗、雪紡、蕾絲、牛仔布、皮革；甚至在2015 A/W系列中以Selective Laser Sintering技術製作外套，多次為CHANEL Jacket寫下令人難忘的註腳。

2015 A/W系列中，以Selective Laser Sintering技術製作的CHANEL Jacket。（資料圖片）

時尚世界有些設計歷久彌新：例如牛仔褲、白襯衫，當然少不了一件 CHANEL外套。 《The Little Black Jacket: Chanel's classic revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld》——Karl Lagerfeld

來到了Virginie Viard掌舵的時代。在成為品牌設計總監的首個系列Cruise 2019/20中，Virginie Viard揀選了CHANEL Jacket作為基調，在衣衫上加入現代女生的視角與經驗，旨在讓女子能在時尚且舒適的保護下隨心所欲地表達愛與慾。她為原本僅得兩個口袋的外套添加更多口袋，四至六個口袋的CHANEL Jacket幻變成功能性十足的外衣。同時亦為方正的CHANEL Jacket帶來變化：有領或無領、柔和肩線或圓膊方膊、滾花辮、衫身有長有短、單襟或孖襟，繫穿皮金鏈腰帶、收腰或直身，就似現代的女子般具有千百種模樣，活出千百萬種人生般的自由與精彩。

Virginie Viard為原本僅得兩個口袋的外套添加更多口袋，四至六個口袋的CHANEL Jacket幻變成功能性十足的外衣。（CHANEL）

Virginie Viard為方正的CHANEL Jacket帶來變化。（CHANEL）

一次過欣賞整個Cruise 2019/20系列：

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早前CHANEL把Cruise 2019/20系列帶來香港，點擊下圖欣賞系列更多細節：