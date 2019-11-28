The North Face × Brain Dead以嬉皮士風情　打造最眼花機能服飾

回顧1960、70年代西方大流行的嬉皮士文化，一直以遠東形而上學、宗教實踐或原始部落的神秘信仰作為依歸，因此縱然服飾打扮滿載民族風或者花多眼亂，但其實服飾的製作理念和用料構，一直以原始天然為宗（許多嬉皮士更崇尚最無拘無束的境界：祼體），推崇人體工學、經過精密研究的機能性服飾，一直與此文化「河水不犯井水」，不過隨着The North Face × Brain Dead最新聯名系列的到來，世人才發現原來嬉皮士，都可以與羽絨褸、Fleece合拍得十足十。

望見這些昔日嬉皮士，大家當真很難將他們將時下潮流連繫起來。（Medium）

但The North Face × Brain Dead卻當真以嬉皮士風情作為今次合作的主題。

作為Outdoor世界的龍頭品牌，The North Face偉大的地方，就是從不會「倚老賣老」，哪怕是再年輕的新生代品牌、還是離經叛道的前衞怪牌也好，只要有潛質，The North Face就總會樂意提拔他們，並與之進行聯乘合作系列。

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最新與The North Face合作的Brain Dead正是明顯例子，雖然2014年才創立，但設計師二人組Kyle Ng和Ed Davis的鬼頭鬼腦風格，卻又當真是別樹一格，一方面拿握到時下街牌偏愛玩大Logo的潮流元素，另一方卻自成一派到大玩自己最鍾愛的偏鋒藝術，每每以不按章法的「神神化化」美學形式，設計出一系列吸睛時裝，引來Dover Street Market、Carhartt WIP、Vans等當世大牌也爭相邀請這位年輕新貴合作。

聯乘系列售價由HK$390至HK$3290不等。

Mountain Jacket。

Denali Fleece Jacket。

而來到2019年冬天，The North Face也正式和Brain Dead招手，誠邀他加入科技嚴密的機能服世界。雖然系列單品就只有少少的9款，卻經已足夠另類，系列以Brain Dead的加州柏克萊作為設計靈感，將這個西岸灣區的臨海城市於上世紀6、70年代的嬉皮士風尚重新活化起來，並將傳統上與嬉皮士文化「大纜都扯唔埋」的Denali Fleece、Nuptse羽絨褸及Mountain Jacket等The North Face經典衣款，結合其中，打造最迷幻的The North Face機能服系列，Brain Dead招牌的人頭Logo無秩序地散佈衣服之上，伴隨着「Civilisation Is Overrated」等解放字句或其他神秘科學、宗教符號，完美地將神秘、機能和騎呢玩味合一，有型之餘，這種定位風格亦可謂與高橋盾的UNDERCOVER品牌同出一轍，叫人一見難懷。（系列將會於12月6日起在指定The North Face專門店開售。）