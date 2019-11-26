【二創】重塑《閃靈》、《沉默的羔羊》電影海報　用毛氈變出可愛

恐怖電影海報不再令人不安？ Boom Online與The Mill Shop轉用毛氈材料，重新打造各款海報設計，減去毛骨悚然的感覺，為設計增添童趣。

《異形》毛氈版海報設計（The Mill Shop）

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每部大製作的電影，都需要一張極具標誌性的海報，來捕捉電影本質，從而激起觀眾的興趣。一間Digital Marketing公司Boom Online，找來與家品零售商The Mill Shop合作，採用一種另類媒介，再度呈現標誌性的恐怖電影海報。

在進行該計劃時，Boom Online提出了一個問題：假若沒有了大筆預算的CGI（一種電腦生成圖像的電影製造技術）與Photoshop，那應該怎麼做？基於這個疑問下，他們盼望透過簡單的手工製作，來重現電影的特質，因此特別重新設計了一些經典恐怖電影海報，從反烏托邦犯罪劇情至令人不寒而栗的驚悚片也包含在內，如《閃靈》（The Shining）、《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）、《大白鯊》（Jaws）、《異形》（Alien）、《發條橙》（A Clockwork Orange）、《侏羅紀公園》（Jurassic Park）、《未來戰士》（The Terminator）等。

從這個想法出發，設計團隊也著手尋找最不令人恐懼的製作方式，結果採用了柔軟毛氈材料，為了完成作品，實際上都是利用專業計算機軟件，將原始電影海報變成數碼化，首先將海報元素分解為色彩圖層，然後才製成草稿，並運用毛氈完成這些手工製品，誕生出一系列有趣圖像，與此同時也消滅了原始設計的不安感，讓恐怖電影海報更顯得輕鬆自在之餘，其創意構思也特別值得一讚。

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