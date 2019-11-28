Nike × sacai全新LDWaffle下年登場　「絲帶鞋帶」細節至為特別

正當全人類今日為了sacai × Nike Blazer Mid球鞋而瘋狂抽籤之際，這兩大潮流單位原來而靜悄悄地策動着另一驚天大作。

你們今日抽左未？（nike）

全新一批LDWaffle共有兩種配色，分別是黑 × 白。（nike）

以及白 × 灰色。（Hanzuying）

說的正是Nike × sacai全新LDWaffle球鞋系列，昨日Instagram就流出了相關產品的最新細節圖片，並明言開售時間將會是明年2020年2月（定價為$160美金），作為Nike與sacai之間第三度以LDWaffle鞋款作主題的合作，全新一批LDWaffle共有兩種配色（黑 × 白與白 × 灰），調色十分低調，亦與早前推出過的"Black"和"Summit"配色，在遠觀上有幾份相似，不過如果細心觀察的話，就會發現內裡其實有着大不同。

但LDWaffle其鞋身上所用到的尼龍物厚重許多，「通窿」透視元素不見了。（Hanzuying）

首先比較起先前兩代的LDWaffle，全新版本的物料以至鞋面構成都有着明顯分別，放棄了前兩代以尼龍網狀物料構成的「通窿」透視鞋身，全新LDWaffle其鞋身上所用到的尼龍物厚重許多，「通窿」透視元素不見了，卻強化了冬日的厚實感覺，再加上鞋面上加入皮革和麂皮等其他物料，這樣將不同物料共治一爐的實驗精神，高度流露出sacai設計師Chitose Abe的匠心獨運。

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以亮麗的絲帶取締 了傳統的尼龍鞋帶。（Hanzuying）

除此之外鞋帶位也是今次LDWaffle的一大看點，從前的版本以「撞色雙尼龍鞋帶」作為賣點，全新版本則進一步High Fashion化，以亮麗的絲帶取締了傳統的尼龍鞋帶，塑造出一種仿如芭蕾舞鞋獨有的美感，叫人一見難忘。