【HERMES】碧咸嫂Victoria專寵Birkin　天價稀有袋現身VOGUE晚宴

碧咸（David Beckham）以及其老婆Victoria Beckham在時尚圈都可說是非常受關注的人物，他們在公開場合的穿著總是引起人們熱議。而這幾年隨著碧咸嫂創立了同名品牌Victoria Beckham，她自己當然成為Victoria Beckham的最佳代言人，幾乎每次出現在公開場所都是穿著自己的服裝，手提自己品牌的包袋。 而就在最近的巴黎VOGUE時尚盛宴上，我們終於看見她又秀出好久不見的HERMÈS Birkin。

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近日碧咸嫂參加巴黎VOGUE時尚盛宴，從倫敦搭乘歐洲之星前往巴黎。此次她身穿自己品牌的2020春夏灰色羊毛兩件套妝，搭配80年代風格的金鍊帶，搭配西服搭配貓手領蝴蝶結襯衫，上面印有手寫圖案的蝴蝶結領襯衫，加上深紅色胸花，手上的紫色鴕鳥皮超稀有Birkin，一下就引起人注意，她並搭配了同色系的高跟鞋。

由於看見Victoria拿著HERMÈS Birkin，彷彿已經是上個世紀的事情，所以此次他再度帶上柏金包格外引起媒體注目。在當時還有點俗氣的Victoria最喜歡的穿搭就是Roberto Cavalli性感洋裝，厚底Christian Louboutin高跟鞋和一個接著一個貴氣逼人罕見皮革的HERMÈS Birkin。

據當時英國媒體報導，Victoria總共收藏了將近100個HERMÈS Birkin，總價值超過150萬英鎊。雖然無法確定當天碧咸嫂手上這只紫色柏金包的價格，但最近在佳士得拍賣會上有一款與其類似的紫色柏金包，賣出10,600英鎊（港幣約108,000元），也是價值不菲。

▼▼Victoria與HERMÈS Birkin的配搭彷彿是上世紀的時尚▼▼

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Victoria這次的穿搭，再度證明了HERMÈS Birkin的百搭與經典。柏金包Birkin直至2019仍然是最難買到的手袋之一，奢侈品二手轉售公司Vestiare Collective和Xupes就曾斷言，Birkin的二手購買金額通常能在其零售價的130％左右。 Vestiare聯合創始人Fanny Moizant表示：「任何難以獲得的東西總令人垂涎，這使它們更加受追捧。」

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：貝嫂Victoria Beckham的稀有愛馬仕柏金包】