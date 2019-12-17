【Louis Vuitton】天價波鞋配奢華鞋盒！LV推「波鞋收納旅行箱」

旅行箱一直都是LV聞名於世的標誌性配件項目，一開始單純以旅行皮箱為主，而隨著時代發展其用途也越發廣泛。而隨著球鞋文化的迅速發展及流行，LV也跟上這個腳步推出全新球鞋收納旅行箱，這款球鞋收納旅行箱容量非常大，兩面對開的設計可以收納6雙低筒鞋和8雙高筒鞋，即使US12、13這些大尺寸的鞋子，也都可以完美收納。

LV新推出的球鞋收納旅行箱，可供用家收納14對球鞋。（Louis Vuitton）

據報導指出，此款球鞋收納旅行箱即在12 月 3 日於邁阿密Savoir-Faire設計展上首次亮相，從流出的照片可以一虧行李箱的樣貌 ：內部及外部都佈滿 LV 經典的Monogram圖案，上方及下方的抽屜櫃可收納鞋帶、鞋墊等小型鞋用配件，從圖片上還可以看到鞋子收納的空間還特別以透明抽屜分隔，兩側使用轉出的方式拿取鞋子，避免鞋子擺放太長期與空氣接觸氧化，也方便使用者一目瞭然所收納的鞋款。

此外LV還提供了更加豐富的客制選項，包括箱體印花以及特殊符號印制，充分展示個性化表達，可以設計出獨一無二專屬於你的收納箱。銀包夠深又對球鞋收納旅行箱的鞋迷們，絕對不能錯過。

▼▼過往LV亦曾推出過「波鞋收納箱」，只是以一對獨立收藏為主▼▼

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：LV推出即將推出首款球鞋收納旅行箱！】