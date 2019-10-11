LOUIS VUITTON推LINE卡通貼圖　邊Chat邊傳送時尚Monogram插畫

今時今日，大家已習慣於通訊軟件傳送搞怪貼圖，讓彼此對話變得有趣。 就如Pepe The Frog般，港人將它自製成各種騎呢百變的貼圖，成功橫掃WhatsApp。 而貼圖的趣味性，亦吸引到LOUIS VUITTON的注意，聯同LINE推出可愛卡通貼圖，讓我們玩LINE也變得時尚。

LOUIS VUITTON × Squirrel 'Tirol'卡通貼圖（Louis Vuitton）

Kaneharu所設計的黃色松鼠Tirol（Kaneharu）

LOUIS VUITTON × Squirrel 'Tirol'卡通貼圖（Louis Vuitton） 這一系列的卡通貼圖，名為LOUIS VUITTON × Squirrel 'Tirol'，並與Kaneharu所設計的黃色松鼠Tirol合作，刻劃出既可愛又時尚的組合，共有16款獨家貼圖。



除了看見LV吉祥物Vivienne與經典Monogram圖案外，設計還充分體現品牌的俏皮風格與創意。由即日至12月29日前，大家可以免費於LINE中下載這套卡通貼圖，不過要注意的是，因該貼圖限於日本市場推出，而香港地區未能下載。

LOUIS VUITTON × Squirrel 'Tirol'系列一共有16款貼圖（LINE截圖）

回望過去，LOEWE、MIU MIU、H&M等品牌，亦曾跟LINE合作推出時尚貼圖，今次LOUIS VUITTON加入，更能證明LINE貼圖仍然前途無限。雖然時裝品牌給予大家免費下載貼圖，但他們也許更將LINE貼圖，視為Digital Marketing的新領域，將品牌影響力融入用戶的日常對話之中。

同時，這亦反映出貼圖的魅力，它除用來描述用文字無法表達的東西外，還能讓接收者感到有趣，而相比起文字，卻可以更快速表達自己的感受。另外，貼圖也是表情符號的增強版，它們屬於小型插畫，亦是日常生活被遺忘的微型藝術品，就像LOUIS VUITTON × Squirrel 'Tirol'系列般，從細小貼圖中，呈現出如此可愛的卡通插畫。