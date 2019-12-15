【日本建築】京都木頭膠囊旅舍HOTEL SUI　沐浴在木香中與人相遇

50 年代日本建築代謝派興起後，由黑川紀章操刀的中銀膠囊大樓，為人們的心中開啟了最低限度居所的想像，雖然已被大部分人所接受，但還是有不少對於這樣的住宿品質抱持疑慮。位於京都西陣，一家隱身於傳統町家與商店街混雜區域的膠囊旅宿「ホステル翆 (HOTEL SUI)」，掙脫了膠囊旅館既有的空間語彙，不再是上下兩層如冰櫃的設計，而是把城市埋在旅宿中。

以 4 到 5 個為一個單位，建築師將膠囊堆放在客房空間內，且有別於傳統膠囊旅館，整齊排列的樣子，他將床鋪的入口開在一起，製造了旅客之間互動的機會。而床譜整體由木頭建置，沐浴在木頭的香氣之中，即使不用入住高級旅館就能享受。

如果你期待一個完全孤獨的旅程，請不要選擇膠囊旅館。旅途中人與人的際遇，往往成為我們整趟旅程最珍貴的收穫，感受彼此的生活習慣及文化碰撞，正是旅行有趣的地方，而建築師意識到了這點，利用建築有意識地縮短人與人之間的距離。若你也期待一趟與人相遇相識的旅行，入住京都的「ホステル翆 (HOTEL SUI)」必定能創造美好的回憶。

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