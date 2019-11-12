【日本旅遊】購物狂必備行程！盤點關西京都大阪神戶7大Outlet

相信許多人都會認同，在日本購物是一件很痛快的事，不小心手滑就買了一堆！尤其是日本Outlet，一不小心錢包裡的錢錢就會大失血。除了東京外，現在也有很多人會選擇去關西一帶的大阪、京都、神戶等城市，因此今天旅遊咖小編特地找了關西地區主要幾間outlet，讓大家在日本購物魂發作也能治！

1. 岸和田CanCan港灣地區購物中心

岸和田CanCan Outlet風格很像英國利物浦的建築，建在岸和田舊港的對面。整棟購物中心被分為東區與西區，除了一般Outlet會有的各種商店與餐廳讓人可以一次解決逛街與吃飯的行程外，這裡也有電應院可以看電影等等，是一座複合式商場。

岸和田CanCan Outlet風格很像英國利物浦的建築，建在岸和田舊港的對面。(大阪觀光局網站圖片）

地址：3-1 港緑町 Kishiwada, Osaka 596-0014日本 營業時間：10AM-8PM 交通：搭車至南海本線「岸和田站」後，走路十分鐘即可到達

2. 南港ATC Town Outlet Mare

看圖片應該可以很清楚地知道ATC Outlet是一個靠海的商場，裡面賣的商品以家具、日常用品為主。Outlet旁還有一座明太子主題公園跟室內遊樂場，有帶小孩一同出遊的家長也可以把孩子們帶來這邊，不怕他們無聊！這一帶還有一座海遊館，如果對海洋生物有興趣的話，不妨考慮把海遊館跟ATC一起排入行程吧！

南港ATC Town Outlet Mare（Facebook@ATC イベント情報 ［大阪南港］）

地址：2 Chome-1-10 Nankokita, Suminoe Ward, Osaka, 559-0034日本 營業時間：11AM-6PM 交通：搭車至中央線「宇宙廣場」站後，轉乘南港港城線「貿易中心前」站下車，二號出口出站

3. 三井MITSUI OUTLET PARK 大阪鶴見

大阪鶴見的園區是三井集團旗下的一間Outlet，是最靠近市區的大阪Outlet！這座Outlet除了有日系品牌外，這裡也有很多運動品牌進駐，喜歡國際運動品牌的人，可以考慮來這邊看看有沒有自己喜歡的衣服鞋子，用划算的價格把他們帶回家吧！

地址：2 Chome-7-70 Mattaomiya, Tsurumi Ward, Osaka, 538-0031日本 營業時間：一～五 11AM-9PM｜六、日 10AM-8PM 交通：搭車至長堀鶴見綠地線「門真南」站後，三號出口走路約五分鐘

點擊下圖看清其餘4大必逛必買Outlet推介！

+ 9 + 8 + 7

日本關西的七家outlet小編已經把他們通通告訴大家啦！這幾間日本outlet其實都是血拼的好地方～如果大家已經把行李箱準備好的話，千萬別忘了把這幾間outlet也排進去schedule裡，一次把所有好貨通通搬回家啦

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於：日本Outlet特輯｜購物狂必讀！關西京都大阪神戶必逛必買Outlet精選】