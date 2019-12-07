【2020日曆】台灣作家收集詩句一年　集成線裝古籍變螢光綠日曆

各大媒體都在報導，台灣人閱讀風氣下滑，但最近有一群人熱衷開書店，而且是在桌上開一間「讀曆書店」。書店能開在桌上？原來《讀曆書店 2020 》不是一間實體書店，而是一份桌曆，由知識平台「生鮮時書」發起，正於嘖嘖上募資，募資人數一天就突破千人，金額衝破百萬！目前目標達成率已突破 1000％。

《讀曆書店2020》有何特色，讓愛書人趨之若鶩？

讀曆書主打每天讓你遇見一本書，一位台灣新人作家，一句金句，在 2020 年的 366 天給你 366 種新觀點，每天翻開日曆，都被不同的金句，句透你的心情。因為想透過創意的方式介紹台灣作品，生鮮時書團隊，聯手全台出版社和作家談版權合作，於《讀曆書店 2020 》收錄超過 140 位台灣新人作家。此外，為了回饋粉絲，募資期間選購，還免費贈送一個 366 天一整年的音頻解析節目，由生鮮時書團隊出品，每天為你解析一段句子，讓你深入認識台灣作品。

每天認識新人作家作品，開拓你的閱讀視野

2019 年的讀曆書店，只單純地收錄了台灣作家，但經過一年的了解，生鮮時書發現除了明星或網紅等級的作家，台灣新人作家普遍缺乏管道曝光。生鮮時書相信：如果每一次閱讀，都是一次對作品的投票，這一次他們決定將手中的票，投給：「未來」，透過桌曆的形式，將台灣作品送到全台灣兩千三百萬人桌上，帶你認識才華正綻放，正耀眼的台灣新人作家。這次讀曆書店 2020 收錄了一些作家像是 PPT Marvel 版的知名鄉民大師兄，藝人石頭跟林予晞，還有文學獎加持的都會作家謝子凡、受到朱宥勳廣為讚賞的文壇早慧才女張嘉真，以及林榮三文學獎短篇小說首獎的最年輕得主鍾旻瑞。

（嘖嘖官網圖片）

德國紅點設計獎得主加持 以古書為底蘊的現代設計

讀曆書店從2019年募資就傳出好成績，去年已超過 3000 人的桌上開設書店，IG 上也有 1000 篇以上的網友自發貼文，今年同樣邀請榮獲德國紅點設計獎的新銳設計師 Dyin，繪製在 12 個月的月初以及重要節慶繪製插畫。

產品設計上，《讀曆書店 2020 》外觀以「紙」的外殼，呈現「書」的意象，利用古籍線裝裝禎方式，搭配色彩鮮明的螢光綠，吸納古書的文化底蘊又不失現代感。整體結構跟使用方式，也根據去年的使用者給予的回饋，進行調整，讓今年的讀曆書店能更堅挺地陪伴你 366 天。你想認識更多台灣新人作家？拓展自己的閱讀視野嗎？還是想一圓開書的夢想呢？現在，就在你的桌上開一間《讀曆書店》吧！

《讀曆書店 2020 》外觀以「紙」的外殼，呈現「書」的意象，利用古籍線裝裝禎方式，搭配色彩鮮明的螢光綠，吸納古書的文化底蘊又不失現代感。（嘖嘖官網圖片）

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