【東京雜貨】實用簡約也要時尚　PUEBCO日系辦公室小物推介

工作的忙碌生活不停歇，提升生活風格漸漸變成撫慰自己的首要任務，然而許多人待在辦公室的時間比在家裡多，辦公室空間反倒成為生活中最常見的風景。這個夏天，正逢 EO 搬遷辦公室的日子，我們也開始著手辦公空間的風格洗滌。因為我們相信，環境會直接影響到工作效率與成果，因此創造出一個適合工作又舒適好看的場所，成為 EO 新據點的重要課題。

長期閱讀 EO 的讀者應該都是知道，質感氛圍得從細節累積。這回，特地選擇這個來自東京的生活雜貨品牌——「PUEBCO（普比克）」來妝點。PUEBCO 成立於 2007 年，以「美好的事物，不能這樣死去。」為題，強調舊物回收再造，讓舊物質地透露出物件的故事感。就跟著我們一起以中性、粗獷、帶點軍風的生活風格小物，勾勒出理想辦公室的模樣吧。

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能夠愉悅地辦公，舒適又具風格的空間扮演著重要的角色，這次精選的五件 PUEBCO 辦公室小物，從造型收納盤、收納袋、展示架到馬克杯，每樣物件皆是我們與空間共同抉擇後的最佳選擇，思索如何為辦公室「打扮」也是上班的一大樂趣。如同 PUEBCO 這樣充滿生活感的品牌，充滿溫潤手感的工藝，療癒了上班的疲憊，也為辦公室增添些許中性洗鍊的情境氛圍。

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