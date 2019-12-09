【東京雜貨】實用簡約也要時尚　PUEBCO日系辦公室小物推介

一物
撰文：
最後更新日期：

工作的忙碌生活不停歇，提升生活風格漸漸變成撫慰自己的首要任務，然而許多人待在辦公室的時間比在家裡多，辦公室空間反倒成為生活中最常見的風景。這個夏天，正逢 EO 搬遷辦公室的日子，我們也開始著手辦公空間的風格洗滌。因為我們相信，環境會直接影響到工作效率與成果，因此創造出一個適合工作又舒適好看的場所，成為 EO 新據點的重要課題。

長期閱讀 EO 的讀者應該都是知道，質感氛圍得從細節累積。這回，特地選擇這個來自東京的生活雜貨品牌——「PUEBCO（普比克）」來妝點。PUEBCO 成立於 2007 年，以「美好的事物，不能這樣死去。」為題，強調舊物回收再造，讓舊物質地透露出物件的故事感。就跟著我們一起以中性、粗獷、帶點軍風的生活風格小物，勾勒出理想辦公室的模樣吧。

▼▼▼按圖放大看精選的5款公司收納小品▼▼▼

+8
+7
+6

能夠愉悅地辦公，舒適又具風格的空間扮演著重要的角色，這次精選的五件 PUEBCO 辦公室小物，從造型收納盤、收納袋、展示架到馬克杯，每樣物件皆是我們與空間共同抉擇後的最佳選擇，思索如何為辦公室「打扮」也是上班的一大樂趣。如同 PUEBCO 這樣充滿生活感的品牌，充滿溫潤手感的工藝，療癒了上班的疲憊，也為辦公室增添些許中性洗鍊的情境氛圍。

Muji推出15元旅行收納盒竟可被取代？實測：6日旅程粉底容量剛好
【收納技巧】日本女生獨居超整齊蝸居　秘密武器原來是大量收納盒
【斷捨離】公司枱頭七國咁亂　收納師示範極速K.O.：減少負能量！
【家居佈置】善用收納盒、換個新Cushion？感到苦悶就添置新家品
【韓國品牌】Depound的簡約生活風格　KOL熱捧文字quote帆布袋

【本文獲「EVERYDAY OBJECT」授權轉載，Facebook：EVERYDAY OBJECT

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。