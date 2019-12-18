【台灣住宿】酒紅建築文藝酒店　「良艮創意」製文青把酒打卡大熱

2019 年初，一棟名為 GetCha Hostel & Bistro 的酒紅色建築，醒目地矗立在台中市益民商圈。不同於以「睡眠、休憩」為主的經營型態，GetCha Hostel & Bistro 以「人」為中心，融合酒吧與旅宿兩大元素，打造出一個讓情感自動交流的場域。

（Everyday Object授權使用）

GetCha Hostel & Bistro 誕生的時間點，正巧迎接新的一年到來，它的出現，讓商圈不再只存在著飲食與購物的選項，更預告著一種生活新型態。這回我們邀請到負責 GetCha Hostel & Bistro 品牌識別的良艮創意，與藝術總監李維宗 Chino 以及品牌經理陳維茜 Fion聊聊 GetCha Hostel & Bistro 的從零到有，以及品牌識別在我們的生活中扮演著什麼重要角色。

用設計賦予品牌新生

相信有許多人跟我們一樣，對於「良艮」的品牌名稱感到好奇，從字面上來看，艮是一種八卦的卦象，代表著高山，也有著靜止、穩定的意境，「而良與艮在字型上也非常類似，合在一起有著穩定的高山的意思，為的就是希望我們的作品能夠予人一種信任的感覺。」Chino 接著補充，艮也可解釋成想法的「梗」，有點諧音的感覺，從品牌名去產生話題與交流，留下深刻的第一印象。

良艮創意經手的，不光只有品牌識別，自品牌轉型、美術指導、網站規劃、包裝設計到文案企劃，皆是他們的業務範圍。Chino 表示，「編輯」與「創意」是生活中不可或缺的存在，為了瞭解各個業主的需求，將所謂的「眉角」以及專業想法釐清，提供反饋，把資訊梳理清晰，再透過視覺呈現的方式，賦予品牌他們該有的樣貌，就是良艮的工作。

設計面，由 Chino 負責制定方向以及梳理業主們想傳達的資訊；而擁有品牌營運與策劃經驗的 Fion 則是擔任公司與業主間的潤滑劑，補足了設計公司較欠缺的前端策略制定。因為過去工作的累積，讓她對客戶的心思與需求都相當了解，在每一次開會，搭起設計執行端與業主的良好溝通過程。

創造街區新靈魂空間

這天下午，我們跟著 Chino 與 Fion 的腳步來到 GetCha Hostel & Bistro，最先映入眼簾的是沈穩的酒紅色牆面，將金色的招牌字樣襯的時髦。不同於一般旅宿的設定，GetCha Hostel & Bistro 將櫃檯區域濃縮，讓大廳轉化為酒吧，即使不是入住的房客，也能在一樓享受餐飲服務。

「複合式旅宿不新奇，一進門就是酒吧的倒是不多，尤其在酒吧數量不算多的台中。」Chino 如此說著，旅宿之所以有著這樣的設定，來自與設計公司 本事 一同討論出的結果，希望能營造出附近較少見的空間，讓不同年齡的客群注入所處區域。在執行專案前，他更與同事、業主一行人來到東京，在三天內參觀了十幾間風格旅宿，且大多以徒步方式進行，用親身體驗的方式，歸納出每一間旅宿的優缺點，逐一分析出心目中最理想的旅宿樣貌。

軟實力是一間旅館的靈魂

最讓 Chino 印象深刻的是東京旅宿 Nui. Hostel & Bar Lounge 與 Citan Hostel，儘管床位空間不大，旅宿提供的情感交流反倒是無限寬廣的，每位在內工作的員工就像旅人們的朋友一樣，因應不同旅客的習慣與需求，給予適當建議，像是介紹飲品、音樂、逛覽景點等；來自各國的旅人們不會只待在客房尋求休憩片刻，而是在lobby 彼此交流、放鬆地交談，甚至有人因為交流而變成朋友、一起旅行。

這趟考察讓他們更加確定，要做一間以「交流」為核心的旅宿，讓員工這項「軟實力」發揮最大效用。「我最大的體悟就是日本是以人為中心，來發展所有的事情。讓人們產生新的關係，是旅店很重要的功能，也是很重要的品牌價值。」Hostel 即是一種小型的生活型態，不僅扣合著經營者的靈魂，在空間的每一處也充滿著人與人產生互動的情感匯聚。

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品牌識別的重要性

因此在 GetCha Hostel & Bistro 的品牌設定上，「人」成為了根本，這兒有著親切的員工、友善的住房環境、清楚且易懂的指標與訊息。而空間內大小物件的風格呈現，也是關乎「品牌識別」的一環，從牆上的 LOGO、店內的擺設與色調、傢俱樣式，甚至到音樂播放清單、雜誌架上的書籍，每處細節皆是 Chino 與夥伴們需要確認的環節， GetCha Hostel & Bistro 讓我們看出，良艮成功為業主設計出理想旅宿的樣貌。

「整合品牌形象不難，難的是要花上許多時間成本，才能夠掌控所有的細節。」Chino 接著說，最恐怖的是永遠都開不完的會議（笑）因為整合需要耗費的隱藏成本太多，讓他們在執行專案時，格外需要創意與專注力，才能讓品牌的細節展現一致調性。

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創意之於生活

「完成後真的很有成就感！」Chino 滿足地笑著。空間內看似和諧的一切，是良艮團隊花了不少心思與時間與師傅來回溝通而完成的，為了讓旅客在入住過程擁有不一樣的體驗，「我們不是只想做漂亮的東西，這樣不會長久」。

Chino 也在最後分享到，一個好的品牌識別，必須具備兩大條件，首先要能反映某個時代的想像，第二則是資訊清晰，「台灣有很多地方是可以做視覺改善的，即使是很小的範圍，也可以發揮超乎想像的價值。」透過設計，讓人們發現生活有很多有趣之處；透過整合，我們的思路佈局地會更加全面。期待著未來的良艮創意，將更多有趣的點子注入我們生活中，用平易近人的方式，體驗設計的美好。

【本文獲「EVERYDAY OBJECT」授權轉載，Facebook：EVERYDAY OBJECT】