【Billie Eilish】H&M聯乘樂壇小天后　超闊螢光設計貫徹反叛風格

Billie Eilish音樂創作出色之餘，時裝穿搭同樣備受觸目。

出道以來多次得MCM、Freak City等品牌青睞。最近這位樂壇新人王又有新搞作，即將與H&M推出聯乘系列，設計當然亦少不了Billie Eilish招牌螢光綠、oversize風格。

除了聯乘Billie Eilish，H&M多年其實亦與不少樂壇天后合作。不知繼Madonna、Lady Gaga、Ariana Grande、Billie Eilish後，下一位與H&M聯乘的天后又會是誰？