【Billie Eilish】H&M聯乘樂壇小天后　超闊螢光設計貫徹反叛風格

Billie Eilish音樂創作出色之餘，時裝穿搭同樣備受觸目。
出道以來多次得MCM、Freak City等品牌青睞。最近這位樂壇新人王又有新搞作，即將與H&M推出聯乘系列，設計當然亦少不了Billie Eilish招牌螢光綠、oversize風格。
除了聯乘Billie Eilish，H&M多年其實亦與不少樂壇天后合作。不知繼Madonna、Lady Gaga、Ariana Grande、Billie Eilish後，下一位與H&M聯乘的天后又會是誰？
繼代言MCM，聯乘Freak City、Bershka、村上隆等單位後，Billie Eilish即將和H&M合作推出聯乘系列。（H&M）
近日，樂壇新人王Billie Eilish發布《Xanny》MV，當中「煙頭辣面」的痛苦場面，引來紛紛熱議。除了音樂，Billie Eilish在時裝方面又靜雞雞有新搞作。繼代言MCM，聯乘Freak City、Bershka、村上隆等單位後，Billie Eilish又將和H&M合作推出聯乘系列，一眾歌迷萬勿錯過。
H&M X Billish Eilish聯乘系列一覽：
Billie Eilish打扮一直充滿個人魅力——oversize、monotone與螢光色，全是其穿搭風格的關鍵詞，她那大膽配搭加上一頭鮮艷髮色，離經叛道又帶點點中性氣質。今次她與H&M聯乘，單品亦貫徹Billie style，T-shirt、Hoodie全是Oversized剪裁，加上招牌斜肩人仔Logo和螢光綠「Billie Eilish」字樣，乍看有如Billie個人時裝品牌Blōhsh的出品。
重溫Billie Eilish個性穿搭和個人時裝品牌Blōhsh出品：
除了Billie Eilish，H&M多年聯乘不乏樂壇天后身影。時光倒流十二年，H&M早於2007年與天后Madonna推出「M by Madonna」副線，宣傳硬照中Madonna身穿黑色低胸長裙，手持黑色「藤條」，加上霸氣坐姿，女王Diva氣場盡現。
重溫「M by Madonna」副線系列：
除了Madonna，Lady Gaga亦曾於2014年與H&M合作，不過Gaga當時並未和H&M推出聯乘服飾，反而將專輯《Art Pop》放於美國175家H&M店內發售。今年夏天，H&M又有為Ariana Grande巡演《Sweetener》推出聯乘系列，當中30多件單品，印有Grande專輯封面和單曲《Thank you, next》、《7 rings》等歌名。這次Billie Eilish聯乘H&M，又是否印證着Billie新一代樂壇天后的地位？